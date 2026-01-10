Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 21:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Okan Buruk'tan flaş açıklama: 'Önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için...'

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mağlubiyeti değerlendirdi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mağlubiyeti ATV'de değerlendirdi.

"KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

"Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik."

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

"Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor.

Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu."

SEREMONİYE NEDEN KATILMADILAR?

Okan Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık" sözleriyle açıkladı.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"

"Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız! Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız."

GÜNAY TERCİHİ

"Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor ile oynadığımız maçlarda da Günay vardı. Çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında zaten iyi oynamıştı. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık."

