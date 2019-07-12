Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı duyurdu

UM:AG Yayınevi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakıfı olarak kısır bir döngü içine girdik; kitap basmak için kağıt alamıyoruz, baskı masrafları çok arttı. Hazır durumdaki kitaplarımızı basamıyoruz. Kitap basamadığımız için okurlarımıza kitaplarımızı ulaştıramıyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak için desteğe ihtiyacımız var.”