UM:AG Yayınevi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:
“Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakıfı olarak kısır bir döngü içine girdik; kitap basmak için kağıt alamıyoruz, baskı masrafları çok arttı. Hazır durumdaki kitaplarımızı basamıyoruz. Kitap basamadığımız için okurlarımıza kitaplarımızı ulaştıramıyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak için desteğe ihtiyacımız var.”
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı duyurdu
Duayen gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 yılında katledilişinin ardından Mumcu’nun görüşlerinin tarihe karışmaması ve gelecek nesillere aktarılması için kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, baskı maliyetlerindeki artışın da etkisiyle kitap basmakta güçlük çektiklerini duyurdu.
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 16:10
UM:AG Yayınevi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: