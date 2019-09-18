'Uyku sersemi polise ateş etti'

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, 20 tutuksuz sanık da duruşma salonunda yer aldı. Tutuklu sanık Tarkan Yavaş'ın savunmasını yaptı.

"İDDİANAME BAŞTAN ÇÖKTÜ"

Sanık Yavaş, suç örgütünün amacını gerçekleştirmek gayesiyle hareket ettiklerinin iddia edildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Burada amaç yok, ne amacı olduğundan bahsedilmiyor. Bahsedilen iki tane temel konu var. Biri mehdilikle ilgili konu, bir de dünyevi çıkarlar var. Bunlarda suç teşkil eden şeyler değil. Bunların hukuki manada karşılığı yok. İddianamede örgüt amacı olarak mehdilik kavramı gösterilmiş, devletin başına geçeceği hedefleri vardır deniliyor. Bizim böyle bir iddiamız olmadığı anlatıldı. Bunları kabul etmiyoruz, iddianame baştan çöküyor. Suç teşkil eden bir amaç da yok iddianamede."

"DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEYEN FETÖ'DÜR"

İddianamede, mehdilik kavramından devletin ele geçirilmesinin amaçlandığı sonucuna ulaşıldığını öne süren Yavaş, "Mehdilik kavramından devleti ele geçirmek amaçlanıyorsa, bunu yapan FETÖ'dür. Her yeri ele geçirmişler, sonunda hain darbeyle bunu yapmaya çalıştılar. Bizim kalkışmaları yatıştıran, çözmeye çalışan bir yapımız var. Bizim arkadaşlarımız asker, polis memur değil. Bir avuç arkadaşımız var, ticaretle kültürel konularla ilgileniyor. Adnan Bey de dün söyledi, mehdi iddiamız yok. Dinimizce bunlar da uygun değil. Çok ağır ithamlar. İslam'a, dine aykırı" ifadelerini kullandı.

"AİLELERİMİZ BİZLE GURUR DUYUYOR"

Hakkındaki yolsuzluk ve dolandırıcılık iddiaları da kabul etmeyen sanık Yavaş, "Ayrıca biz ailemizle gayet iyiyiz, her zaman maddi manevi destek oluyorlar. Gurur duyuyorlar bizimle. Dün babam da buradaydı, avukat babam cüppeyi giyip gelmiş. Benim haberim bile yoktu. Şu anlatılanlardan en ufak tereddütü olsa sokağa bile çıkmaz" dedi.

"UYKU SERSEMİ OLDUĞU İÇİN POLİSE ATEŞ ETTİ"

Yavaş, operasyon sırasında polise ateş edilmesini "münferit" bir olay olarak nitelendirerek, ateş eden arkadaşının uyku sersemi olduğunu iddia etti.

Duruşmaya yarın diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.