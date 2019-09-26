Emekliye sendika vizesi

13 milyon emekli için sendika kurma hakkı doğdu. Ankara 8. İdare Mahkemesi, Tüm Emekliler Sendikası’nın kuruluşuna ilişkin başvuruyu, “Emekliler sendika kuramaz” gerekçesiyle reddeden Ankara Valiliği’nin kararını iptal etti. Kararda “izin şartı aranmayacağı” vurgulandı. Kararda, şöyle denildi: “Hukuk sistemimizde sendikaların kuruluşunun izin sistemine değil, serbest kurulum sistemine tabi olduğu, gerek kanun hükümleri gerekse yargı içtihatları doğrultusunda sendikaların kurulmasına izin şartı aranmayacağı, anayasa ve kanun hükümleri gereğince, kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek, belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyonun tüzel kişilik kazanacağı anlaşılmaktadır.”