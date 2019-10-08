AYM başkan vekilliğine Abdullah Gül’ün atadığı üye getirildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkan vekilliğine Recep Kömürcü seçildi. Kömürcü’nün biyografisinde, 2008’de, üç aday arasından dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçildiği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin, başkan vekilliği seçiminin sonucuyla ilgili duyurusunda, şöyle dendi: “30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca 8 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçilmiştir.”