Türkiye'den KKTC'ye 72 milyon lira koronavirüs desteği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadelede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.

AA
21 Mart 2020 Cumartesi, 17:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele KKTC'ye finansal destek sağlandığını açıkladı. 

Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi" dedi. 


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