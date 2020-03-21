Türkiye'den KKTC'ye 72 milyon lira koronavirüs desteği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadelede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele KKTC'ye finansal destek sağlandığını açıkladı.
Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi" dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan anne ve babasına 'koronavirüs' telefonu
- Belediye başkanından koronavirüs isyanı!
- Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
- Metro istasyonunda skandal görüntüler!
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Kiliseye gidemeyenler için online ayin düzenlendi
- Evsiz insanlarda koronavirüs korkusu
- Risk grubundaki yurttaşların verdikleri tepki şoke etti!
- Şahan Gökbakar sosyal medyadan video çekip uyardı!
- Uyarıları dinlemediler! İstanbul'da korkutan görüntüler