Türkiye'nin yeni koronavirüs raporu açıklandı

02 Nisan 2020 Perşembe, 19:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni koronavirüs raporunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 79 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de salgına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 356'ya yükselmiş oldu.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre va sayısı 2 bin 456 kişi kişi artarak 18 bin 135'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan toplamda 415 kişi de taburcu oldu. Bin 101 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.



Test sayısına oranla pozitif vaka sayısının azaldığını belirten Sağlık Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici."



