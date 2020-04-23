Twitter’dan 5G kararı

23 Nisan 2020 Perşembe, 09:24

YANLIŞ BİLGİ VE SAHTE HABER PAYLAŞIMLARININ EN AZ SALGIN KADAR TEHLİKELİ

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs 2 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda. Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 binin üzerinde. Salgına karşı sosyal medyada ise yanlış bilgiye karşı bir mücadele sürüyor. Zira uzmanlar yanlış bilgi ve sahte haber paylaşımlarının en az salgın kadar tehlikeli olduğu görüşünde.

İÇERİKLER YASAKLANACAK

Bu mücadele kapsamında mikro blog platformu Twitter yeni bir adım attı. Twitter 5G’nin yayılmasına neden olduğu yönündeki içerikleri yasaklama kararı aldı. Özellikle son haftalarda 5G ile ilgili pek çok komplo teorisi üretilmiş bu teknolojinin koronavirüs salgını ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Salgına karşı sosyal medyada ise yanlış bilgiye karşı bir mücadele sürüyor. Zira uzmanlar yanlış bilgi ve sahte haber paylaşımlarının en az salgın kadar tehlikeli olduğu görüşünde. Özellikle son haftalarda 5G ile ilgili pek çok komplo teorisi üretilmiş bu teknolojinin koronavirüs salgını ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti.



