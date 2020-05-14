Uçurtmasını kurtarırken akıma kapıldı: Dilara’dan üzen haber
Adana’da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal (12), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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