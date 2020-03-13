UEFA 'erteleme' dedi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.
UEFA, korona virüs salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 17 ve 18 Mart’ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart’taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca 20 Mart’ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi.
Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Bu arada UEFA, 17 Mart Salı korona virüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.
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