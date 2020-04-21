UEFA,"Ligler tamamlansın" diyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması tavsiye edildi. Liglerin geleceğine ilişkin kararlar, 23 Nisan'daki toplantının ardından duyurulacak.
UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.
Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı gayrı resmi açıklamada, "Bİr şekilde liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Liglerini tamamlamayan ülkelerin UEFA organizasyonlarına katılımı sıkıntı yaratır" dedi.
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