Ülkü Ocakları yöneticisi, Veli Saçılık'ı sosyal medyadan tehdit etti
Sosyolog Veli Saçılık, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi. Saçılık, yaptığı paylaşım ile “Ne bunlardan, ne de arkasına saklandıkları resmi uzantılarından asla korkmam, asla susmam” dedi.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen sosyolog ve Yeni Yaşam Gazetesi yazarı Veli Saçılık, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi. Tehdit edildiği mesajı takipçileriyle paylaşan Saçılık’a 'Ülkü Ocakları' üyesi olduklarını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları küfürle karşılık verdi.
Saçılık, Twitter hesabından kendisine gelen mesajı “Aşkın Dinçer ismindeki ırkçı ısrarla beni tehdit ediyor. Bu ve bunun gibiler AKP’nin gölgesinde yatarak cesaret buluyorlar. Ne bunlardan, ne de arkasına saklandıkları resmi uzantılarından asla korkmam, asla susmam” notuyla paylaştı.
Söz konusu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Aşkın Dinçer’in “Velicim selamımızı aldın ama hala boş konuşmaya devam ediyorsun be oğlum” dediği görüldü.
Veli Saçılık'ın tehdit edilmesi üzerine çok sayıda destek paylaşımı yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Saçılık'la dayanışma içinde olduklarını illetikleri mesajlar yazdı. Twitter'da #velisaçılıkyalnızdeğildir hashtag'i açıldı.
Video Haberler
- Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama
- 'Kazanan hep kadın olur'
- Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı
- 15 yaşındaki kızı 20 kişi öldüresiye dövdü!
- KKTC'de kapı eylemi!
- CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!
- Rahipler kilisede böyle kavga etti
- Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
- İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
- Tuvalet kağıdı için birbirlerine girdiler!