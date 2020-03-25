Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 17:46

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın coronavirüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi belediye ve kaymakamlığı hareket geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı'nın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. 


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