Vahap Seçer: Yasak döneminde hizmetler aksamayacak

11 Nisan 2020 Cumartesi, 11:39

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince belediye bünyesindeki kriz merkezinin 50 çalışanıyla hizmet vermeye devam edeceğini, vatandaşların başta gıda, ilaç, bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaçlarını ivedilikle karşılayacaklarını belirtti.

“ZAMANLAMA SON DERECE YANLIŞ”

Sokağa çıkma yasağının geç alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Seçer “Sokağa çıkma yasağı geç kalınmış bir karar. Kararı alma saatinin ya da kamuoyuna açıklama saatinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğrudur, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygundur. İnsanların birbiriyle temas etmesin diye bu karar alındı ama zamanlama nedeniyle insanlar bir araya getirildi. ‘Kaş yapalım derken, göz çıkarma’ diye bir deyim vardır. Bu olay tam da bu durumu anlatıyor” dedi.

Karar yanlış olsa da bundan sonrasına bakılması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Vatandaşlarımız endişelenmesin. İdare olarak da, Büyükşehir olarak da, ilçe belediyeleri olarak da vatandaşımızın bu 2 günü huzur içinde geçirmesi için, mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” diye konuştu.

Salgın nedeniyle oluşturdukları kriz merkezinde 50 personelin 24 saat çalışarak vatandaşların taleplerini değerlendiğini belirten Seçer, kriz merkezinin aynı kapasite ve anlayışla yasak boyunca da çalışacağını vurguladı.

Başkan Seçer Belediye’nin MER-EK Halk Ekmek Fabrikası’nın da 2 gün boyunca çalışmaya devam edeceğini ve büfelerden vatandaşlara ekmek temininin sağlanacağını belirtti.