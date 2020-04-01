Vekillere korona dokunulmazlığı
Meclis’e giren araçlarda bulunan herkesin ateşinin ölçülmesi zorunlu hale getirildi. Milletvekilleri ise “arzu ederse” ateşini ölçtürecek.
Meclis’te oluşturulan “Korona Kriz Yönetim Komisyonu” TBMM yerleşkesine araçlarla giren herkesin ateşinin ölçülmesini kararlaştırdı. Milletvekilleri ise bu karardan muaf tutuldu. Milletvekilleri “arzu ederse” ateşini ölçtürecek.
TBMM İdare Amiri Erkan Haberal imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında TBMM bünyesinde “Korona Kriz Yönetim Komisyonu” oluşturulduğu belirtildi.
Haberal, Komisyonun salgınla etkin mücadele için Meclis girişlerine yerleştirilen termal kameralara ek olarak, aracıyla TBMM’ye gelen kişilerin “temassız alından ateş ölçer” cihazıyla ateşinin kontrol edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Yazıda, TBMM’ye giriş yapan araçlardaki herkesin ateşinin kontrol edileceği vurgulanırken, “Arzu ettikleri takdirde milletvekillerimizin de aynı yöntemle ateş ölçümü yapılabilecektir” denildi.
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