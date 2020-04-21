Venedik Film Festivali iptal edilmiyor

21 Nisan 2020 Salı, 12:09

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre Venedik Bienali’nden yapılan açıklama 77. Venedik Film Festivali’nin 2-12 Eylül tarihlerinde yapılacağı yönünde.

Festivali de düzenleyen Venedik Bienali’nin başkanı Roberto Cicutto bir süre önce cannes Film Festivali direktörü Thierry Fremaux’nun açıklamalarının ardından iki festivalin koordineli olarak yeni tarihler belirleyeceği fikrine pek itibar etmedi ve “Cannes ile ilgili her şey mümkün ama Thierry Fremaux’nun sürekli olarak durumu değerlendirdiğini belirtip de ne yapmak istediğini söylememesini rahatsız edici buluyorum” dedi ve ekledi: “Biz programımıza aynen devam ediyoruz ve eğer cannes hâlâ düşünüyorsa o zaman bir diyalog yok demektir.”



Cicutto ayrıca festivale beklenenden daha az bir katılım olursa özeelikle yabancvı basın için dijital teknolojiyi kullanmayı düşünebileceklerini belitti. Öte yandan festivalin direktörü Alberto Barbera bundan iki hafta önce verdiği bir röportajda festivalin tamamen sanal bir şekilde düzenlenmesi seçeneğini düşünmediklerini söylemişti.





