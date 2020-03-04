Wanyam'nın yeni adresi belli oldu
Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu.
İngiltere Birinci Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Tottenham'ın formasını giyen Victor Wanyama, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact'a transfer oldu.
Kanada kulübünden yapılan açıklamada, "Tottenham ile Wanyama'nın ücretsiz transferinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.
Kenyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'da transfer olduğu Tottenham'da toplamda 96 kez forma giyerken bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.
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