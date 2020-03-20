Wenger: Ligleri hemen bitirin!

20 Mart 2020 Cuma, 12:25

İngiltere'de Arsenal'e damgasını vuran Fransız teknik direktör Arsene Wenger, liglerin bitirilmesi gerektiğini savundu.

Arsene Wenger, "Koronavirüs nedeniyle yeni yaşam tarzımıza adapte olmak zorundayız. Kolay değil ama izole olarak yaşamalıyız. Futbolun hayatımızdaki temel öncelik olduğunu düşündük, ancak şimdi çok daha önemli şeyler olduğunu keşfediyoruz. Premier Lig için öncelikli konunun sezonun bitirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu da maç takviminin Haziran sonuna kadar çekilmesi anlamına gelebilir, ancak bunu yapmak zorundalar" dedi.



