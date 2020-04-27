Yargıtay: ‘Kayyım işten çıkarabilir’
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, FETÖ’ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kaynak Holding’e atanan kayyımlar tarafından işten çıkarılan kurumsal iletişim müdürünün işe iadesine karar veren mahkeme kararını bozdu.
Kaynak Holding’in FETÖ iltisakı nedeniyle yönetimine kayyım atanan şirketlerden olduğuna dikkat çekilen kararda, “Kayyım atanmasının doğal sonucu, terör örgütü ile irtibatlandırılan şirketin üst yönetiminin değiştirilmesidir. Aynı yöneticiler ile çalışmaya devam etme durumunda kayyım atanmasının anlamı kalmayacaktır” denildi.
Dava dosyasına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, bünyesinde 19 şirket, 1 vakıf ve 1 dernek bulunan Kaynak Holding’e, “FETÖ tarafından yönetildiği ve örgüte finansman sağlandığı” gerekçesiyle Kasım 2015’te kayyım atanmıştı.
Yönetimi devralan kayyımlar, holding şirketlerinin birinde çalışan kurumsal iletişim müdürünün işine son verdi. İşten çıkarılan müdür, buna karşı dava açtı.
Kayyımların “gerekçesiz biçimde işten çıkardıkları” gerekçesiyle, Mayıs 2017’de, kurumsal iletişim müdürünün iş akdinin feshinin iptaline karar veren iş mahkemesi, müdürün işe iadesine hükmetti. İstinaf, şirketin itirazını usuli gerekçeyle reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.
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