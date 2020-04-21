Yarışma başvuruları uzatıldı

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Ödüller, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda veriliyor.

Yapılan başvuruları bu yıl, Ayşe Erkmen (Sanatçı), Dejan Kaludjerovic (Sanatçı, Verein K Viyana kurucusu), T. Melih Görgün (Sanatçı, küratör, Sinopale kurucusu) oluşan jüri değerlendirecek. Birinci seçilen esere 15 bin lira para ödülü verilecek yarışmada seçilen eserler 9 Haziran-31 Temmuz tarihleri arsında Akbank Sanat’ta yapılacak sergiyle sanatseverlere sunulacak.