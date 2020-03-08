Yazarımız Zeynep Oral, "Türkiye'de Kadın Olmak" paneline katılacak
Gazetemiz yazarı Zeynep Oral, yarın "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı söyleşiye katılacak.
Gazetemiz yazarı Zeynep Oral, yarın "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı söyleşiye katılacak. Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşi, yarın saat 14.00'te Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başlayacak.
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