Yazarımız Zeynep Oral, "Türkiye'de Kadın Olmak" paneline katılacak

Gazetemiz yazarı Zeynep Oral, yarın "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı söyleşiye katılacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2020 Pazar, 12:11

Gazetemiz yazarı Zeynep Oral, yarın "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı söyleşiye katılacak. Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşi, yarın saat 14.00'te Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başlayacak. 


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