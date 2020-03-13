Yeniçağ internet sitesi genel yayın yönetmeninin görevine son verildi!

Yeniçağ gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın görevine son verildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 20:12

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çolak, ''Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi. Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum. Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!'' ifadelerini kullandı.


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