Yusufeli'nde seçim iptal edildi!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Yusufeli ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu iptal gerekçesinin iki kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bir olması olduğunu bildirdi.

CHP’nin Yusufeli adayı Av. Barış Demirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Önümüzde seçime çalışma zamanı başlamıştır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Anadolu Ajansı'nın ilk verilerine göre dört oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı.

CHP beş oy pusulasının kayıp olduğu, iki oy pusulasının haksız yere yakıldığı ve mühürsüz bir oy zarfı bulunduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Konuyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, kayıp oy pusulalarının seçmenler tarafından sandığa atılmadan yanlarında götürülmüş olabileceğini söyledi ve ayrıca mühürsüz oy pusulasının açılmasına karar verdi. Mühürsüz oy zarfından MHP'ye oy çıkınca haksız olarak yakılan iki oyun sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle Eyüp Aytekin Yusufeli Belediye Başkanı oldu.

CHP'nin adayı Barış Demirci, sosyal medya hesabından olağanüstü itiraz yolunu kullanacaklarını açıklamıştı.