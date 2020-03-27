Yerleşim bölgesine 'korona mezarlığı': Tedirginiz!

27 Mart 2020 Cuma, 10:27

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşlar, tedbir gereği aileleri olmadan belirlenen mezarlıklara yetkililer tarafından gömülüyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde ise koronavirüsünden ölen 17 kişi sessiz sedasız gömüldü. Baklacı Mezarlığı’nın hemen arka tarafında Çavuşbaşı ve Çekmeköy’ün sınır noktasında bulunan 100 dönümlük arazinin korona virüsünden yaşamını yitirenlerin defnedilmesi için ayrıldığı belirtilirken, mezarlığın çevresinde birçok okul ve yerleşim yeri de mevcut. Mahalle sakinleri ve muhtarlar dün mezarlığın bulunduğu alanda toplanarak duruma itiraz etti. Beykoz Emniyet Müdürlüğü’nden yetkililer alana gelerek incelemelerde bulundu ve muhtarlarla özel olarak görüştü.

‘7 MEZAR BOŞ’

Mezarlığın kaldırılmasını ve daha tenha yerde gömülerin gerçekleştirilmesini isteyen Baklacı Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, “Öncelikle Pazartesi günü bu alanda bir gömü yapıldı. Daha sonra dün (önceki gün) kepçelerle gelerek ormana girdiler ağaçları söküp zemini düzelttiler. Bu mezarlık ormanın içerisine yapıldı ve ağaçlar kesildi, kesiliyor. Bu bölge otobana çok yakın ayrıca Beykoz, Çekmeköy ve Ümraniye'nin birleştiği bir yer. 17 kişiyi gömdüler, 7 mezar da hazırlanmış ve boş halde duruyor” dedi.

YETKİLİLERDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yetkililerden çelişkili yanıtlar aldıklarını söyleyen Yıldırım, “Kaymakam ve Valiye ulaştık. Bize Valilikten söylenen daha gömü yapılmayacağıydı. Hatta Valilik, ‘orası şehir içinde kalmış biz onun farkına varamamışız’ dedi. Bugün İBB’ye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanı buraya gelip bizimle görüşecekti ancak gelmeyeceğini öğrendik. Buranın mezarlık olarak kabul edildiğini ve gömünün devam edeceğini bildirdiler. Kaymakam Bey de kendisine gömünün yapılamayacağının söylendiğini belirtti. Çelişkili ifadeler çok, herkes rahatsız. Burada yaşayan yurttaşlar da tepkili. Biz de bu konuda ne yapabiliriz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

‘200 METRE İLERİDE OKULLAR VAR’

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin gömüldüğü alanın çok yakınında birçok okulun bulunduğunu anlatan Yıldırım, “Bu insanlar gömülmesin demiyoruz ama Beykoz’da daha tenha yerler var. Oralar tercih edilebilir. 150-200 metre ileride okullar var. Okul bölgesine bu mezarlığın yapılması çok endişe verici” diye konuştu.

‘PSİKOLOJİMİZİ ETKİLİYOR’

Mezarlığın yakınında oturan bir yurttaş ise “Tabii ki bu ölüler bizim insanlarımız ama neticede bu salgın bir hastalık. Daha uygun bir yer bulunabilecekken yerleşim ve okul bölgesinin tercih edilmesini uygun bulmuyoruz. Buranın pilot bölge olarak seçilmesi ağırımıza gitti. Tedirginiz. Biz buraya bu gömülerin yapılmasını istemiyoruz. Engel olmaya çalışıyoruz. Bu virüs vakaları yıllarca sürebilir. Yerleşim yerlerine uzak ve daha uygun bir alana gömülsünler. Psikolojik olarak da bizi olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

‘EKİPMANLARI ORTADA BIRAKTILAR’

Baklacı Mahallesi’nde yaşayan başka bir yurttaş Mehmet Arslan da “Mezarlık burada istenmiyor. Şehrin dışında olmasını istiyoruz. Ayrıca burada yapılan gömülme işlemleri hijyenik değil. Kullanılan maske, eldiven, tulum gibi malzeme ve ekipmanlar olduğu gibi ortada bırakıldı. Sabah saatlerinde yurttaşlar bu durumu protesto etmek için toplandı. Bakanlıktan yetkililer geldi. Bu kararı bakanlığın aldığını söylediler. Gömü işlemi ve iş makineleri ile yer açma çalışmaları devam ediyor” dedi. Öte yandan mezarlıkta emniyet görevlilerinin keşfi sürerken İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip de alana gelerek temizlik çalışması yaptı.