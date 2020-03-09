Yıllık ortalama kazanç, kadında 62 bin, erkekte 78 bin TL
Uluslararası Çocuk Merkezi, Adolesan, Genç, Kadın Sağlığı ve Hakları Program Koordinatörü Dr. Ayşegül Esin, dünyada her yıl 2.5 milyon kız çocuğunun 16 yaşından önce doğum yaptığını belirtti. Esin, “2018-2019 yıllarında her 1 dakikada 23 kız çocuğu zorla ve erken yaşta evlendirilirken 16 yaşından küçük 2.5 milyon kız çocuğu ise doğum yaptı. 3 kadından birisi eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor” dedi.
Ulusal ve uluslararası kurumların hazırladığı raporları inceleyen Esin, yaptığı değerlendirmede, “Raporlara göre, 2018-2019 yıllarında 200 milyon kız çocuğu sünnet olmaya zorlandı. Üç kadından biri eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldı. Erkek bebek tercihi yüzünden 130 milyondan fazla kız çocuğu öldürüldü. Dünyada 64 milyon kız çocuğunun zorla çalıştırıldığı ve insan kaçakçılığı mağdurlarının yüzde 71’nin kadın olduğu kaydedildi” açıklamasını yaptı.
Esin, “2018 TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması’nın sonuçlarına göre, 9 meslek grubunda çalışan kadınlar erkeklerden daha az aylık ücret alıyor. Yüksek eğitim alsalar dahi kadınların yıllık ortalama brüt kazancı 62 bin 051 TL, erkeklerinki ise 78 bin 041 TL” dedi.
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