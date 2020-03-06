YKKED’nin Samsun şubesi kuruldu...
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin (YKKED) Samsun şubesi kuruldu. Köy Enstitüsü mezunu olan YKKED’nin Samsun şubesinin kurucu başkanı Nizamettin Göçmen, “Köy Enstitüleri dönemine ilişkin tüm zenginlikleri, birikimleri yeni yüzyıla taşıyacağız” dedi.
“Köy Enstitüsü ruhunu yaşatmak” amacıyla kurulan YKKED, Samsun’da ilk şubesini açtı. Şubenin kurucu başkanlığına, Kars’taki Cilavuz Köy Enstitüsü’nden 1948 yılında mezun olan 90 yaşındaki Nizamettin Göçmen getirildi. “Köy Enstitüsü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli projesi olduğunu” söyleyen Göçmen, YKKED’in Köy Enstitüsü anlayışını gelecek kuşaklara taşımak adına kurulduğunu belirtti. Göçmen, “Bu derneğin en önemli amacı, o döneme özgü aklını kullanabilen, sorgulama kültürüne sahip, üretken, yaşama sımsıkı bağlı laik, demokrat yurttaşlar, öğretmenler, sağlıkçılar yetiştirme anlayışını yeni arayışlarla, yaşadığımız yıllara taşımak ve cumhuriyetimizin bu devrimci, aydınlanmacı eğitim anlayışına sahip çıkmaktır. Köy Enstitüleri dönemine ilişkin tüm zenginlikleri, birikimleri yeni yüzyıla taşıyacağız” dedi. SAMSUN
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