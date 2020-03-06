Youtube koronavirüs videolarında reklamı kaldırdı!

06 Mart 2020 Cuma, 13:12

Koronavirüs hakkında pek çok asılsız videonun dolaşımda olması sebebiyle Youtube Koronavirüslerle ilgili reklamlardan içerik üreticilerinin para kazanmamasına karar verdi.

Youtube'un reklam yayınlama rehberine göre bir kişinin hayatını kaybetmesi gibi büyük trajik olaylar reklam yayınlanması için uygun olarak görülmeyebiliyor.

İÇERİKLER PARA ZAKANDIRAMAYACAK

The Verge’de yer alan habere göre Firmanın ürün müdürü Tom Leung, “Koronavirüs hassas bir konu. Virüs hakkındaki videolar aksi bir açıklamaya kadar içerik üreticilerine para kazandırmayacak” diyor.

2019 YILINDA 15 MİLYAR DOLAR REKLAM GELİRİ ELDE ETTİ

Bazı içerik üreticileri ise videolarında ‘koronavirüs' sözcüğünü kullanmadan virüs hakkında videolar çekerek yapay zekayı kandırmaya çalışıyor fakat bu yöntem işe yaramıyor. Profesyonel haber kanallarının koronavirüs hakkındaki yayınlarından reklam olmaya devam edecek çünkü söz konusu kanallar reklamları kendileri sağlıyor. Youtube 2019 yılında 15 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.