YSK açıkladı: 5 ilin milletvekili sayısı değişti

05 Mart 2020 Perşembe, 19:40

Yapılan milletvekili dağılımına göre Denizli, Tunceli ve Kırşehir’in milletvekili sayısı 1’er azaldı. Yeni dağılıma göre Antalya’nın 1, İstanbul’un ise milletvekili sayısı 2 arttı. Yapılan hesaplamaya göre İstanbul’un artan iki milletvekili sayısı 1’inci ve 3’üncü bölgelere yansıtıldı.

TUNCELİ VE KIRŞEHİR'IN MİLLETVEKİLİ SAYISI 1'E DÜŞTÜ

Yapılan hesaplamaya göre 8 milletvekili ile temsil edilen Denizli’nin milletvekili sayısı 7’ye indi. 2 milletvekili ile temsil edilen Tunceli ve Kırşehir ise 1’e düşmüş oldu. Düzenlemeyle birlikte TBMM’de, Bayburt’un yanı sıra Kırşehir ve Tunceli tek milletvekiliyle temsil edilecek.

İSTANBUL’UN VEKİL SAYISI 100’E ÇIKTI

600 Milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından Antalya’nın 16 olan vekil sayısı 17’ye, İstanbul’un 98 olan vekil sayısı ise 100’e yükseldi.