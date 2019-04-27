Edebiyatçı babaların edebiyatçı kızları

Şu cümleler bir kitabın arka kapağında yazılı: “Ne acılar çektik zaten vardılar... Bu sızı yirmi beş yıllık değil. Babalarımız göz göre göre yandılar!”

Ankara Çubuk’taki linç girişiminin duyarlı insanlara hüzünle çağrıştırdığı Sivas Katliamı’nın 25. yılında Ahmet Say’dan Korkut Boratav’a 40’tan fazla aydınımızın yazı ve çizgileriyle “unutmadık” çığlığı attığı bir kitabı bu: UnutMADIMAKlımda- 25 Yıllık Ağıt (Kırmızı Kedi).

Kitabı hazırlayan Eren Aysan’la Zeynep Altıok sunuşta, “Sivas’ın yirmi beşinci yılında ülkemizdeki aydın ve sanatçıların bu trajediye nasıl baktığını sorgulamak istedik. Ne yazık ki insanlık tarihini anlatan dersler, dosyalar, kitaplar; yakma, yıkma, yok etme gibi ‘olgularla’ dolu. Olaylar olgular olarak ele alındığı süre içinde insana ilişkin duygular tarihten siliniyor. ‘Vahşet’ ya da ‘ölme-öldürme’ gerçeği etkisini yitiriyor. Salt bir başlık olarak bizleri bekliyor: ‘Sivas Katliamı’, ‘Sivas’ta Öldürülen Şairler’, ‘Sivas’ta Büyük Aydın Kıyımı’ vb. Orada aynı zamanda orada öldürülenlerin büyük kısmını tanıyan aydın ve sanatçılarla katliamın insan yanına daha çok yaklaşıyor, aradan yıllar geçmesine rağmen izlerin silinmediğini, hatta silinemeyeceğini görüyoruz...” diyorlar.

2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nda bağnazlığın aramızdan aldığı dostlarım Behçet Aysan’la Metin Altıok’un kızlarının 25 Yıllık Ağıt’ını okuyunca babalarla kızlarını yazmak istedim.

Metin’le Zeynep, Behçet’le Eren

Gezgin, Yerleşik Yabancı, Kendinin Avcısı, Küçük Tragedyalar, Süveyda, Yel ve Gül, Bir Acıya Kiracı (Bütün Şiirleri) gibi şiir kitapları olan, Şiirin İlk Atlası’nda şiirle ilgili yazılarını sunan, Toprak, Halil Kocagöz, Cemal Süreya şiir ödüllerinin sahibi Metin Altıok...

Metin’in (ve Füsun Altıok’un) kızı ve bir siyasetçi olan Zeynep Altıok Akatlı, Acısı Bende Kalsın, Gölgesi Yıldız Dolu, İçi Boşaltılan Cumhuriyet ve Laiklik, Yıldız İzi adlı deneme kitapları ve Metin Altıok’tan Zeynep’e Mektuplar adlı kitaplar yayımladı.

Yaşar Nabi Şiir, Ceyhun Atuf Kansu Şiir, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödüllerinin sahibi Behçet Aysan’ın Karşı Gece, Sesler ve Küller, Eylül, Deniz Feneri adlı kitapları kaldı bize.

Behçet’in (ve Adviye’nin) kızı Eren Aysan, Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü kazandığı Vesikalık Fotoğraf adlı şiir ve Gece Uyurken adlı bir roman çıkardı. Babasıyla anılarını Bir Eflatun Ölüm’de aktardı. Hangi Zamandı Unuttum’da anılarını, acılarını yazdı.

Ruşen Hakkı’yla Nilgün

Yaşadığı kent İzmit’le özdeşleşen, aynılaşan bir yazardı Ruşen Hakkı. Köprü, Yuvarlak Masa Oturumu, Hüznün Dalgın Kuşları, Dağlama, Balkonda Akşamüstü, Değirmen, Canevimden gibi şiir; Sokağın Ucu Deniz, Irmak, Kentin Konukları, Sırtı Çilçileği Bahçesi Kadın, Serçeler ve Kediler gibi öykü kitapları var. Umudun Çiçeklendiği Günler romanının, Bir Şafaktan Bir Şafağa, Körfez Güncesi, Güne Düşen Benekler’de güncelerinin adı.

12 Eylül döneminde Çanakkale Cezaevi’ndeyken mektuplaşmıştık Ruşen Hakkı ile. Cezaevinden çıktığımda ilk rakıyı İzmit’in Ada Lokantası’nda o ve TÖB-DER’li ağabeyim İbrahim İşyar’la içmiştim. Nilgün Sezeralp’in babasıyla dertleştiği, anılarıyla hüzünleri buluşturduğu Babalar da Birer Kuştur’u (Aydili Sanat) okurken o günlerden başlayarak Ruşen Ağabey’i düşündüm.

Kardelen’in Gülcan’ı

Kapıya Not Bıraktım (Ayizi Kitap), Macarcadan çeviri romanlar yayımlayan Sevgi Can Yağcı Aksel’in ilk öykü kitabının adı.

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Lüleburgaz’da bugün saat 13.00’te, Kepirtepeliler Vakfı, YKKED ve Eğitim Sen’in düzenlediği “Eğitim hakkı” panelinde Sedat Tonguz ve Özgür Bozdoğan’la birlikte konuşmacıyız.