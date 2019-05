19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile Samsun’a giderek Kurtuluş Savaşımızı başlatıyor ve bu tarihi gün Gençlik ve Spor Bayramı olarak yıllardır kutlanıyor, ama nerede o eski kutlamalar.

Eskiden tüm okullar günlerce bugün için provalar yapar ve o günkü resmi geçitlere hazırlanırdı, hele hele İnönü Stadı’nda yapılan törenlerde, Kuleli, Hava Harp Okulu ve de Deniz Harp Okulu öğrencilerinin yaptıkları o muhteşem gösteriler, izleyenlere muhteşem anlar yaşatırdı. Bizim nesil bunları görmek ve yaşamak mutluluğuna erdiği için çok şanslıdır. Şimdi bakıyorum artık kutlanıyor da öylesine işte, sözde kutlanıyor, hele bir de akşam fener alayları da vardı ki... Vay da vay…

Bayram sözcüğü içinde spor da var, ama son yıllarda Türk gençliğinin ve Türk sporunun bilhassa Türk futbolunun halini gördükçe adeta içim sızlıyor ve de Türk gençliği adına üzüntü duyuyorum.

Takımlara bakıyorum yalnız futbol değil tüm branşlarda hep yabancı sporcular. Hatta Galatasaray takımı 11 yabancı ile çıkıyor. Eski başkanlarının valla kemikleri sızlıyordur. Sadece Galatasaray mı Beşiktaş da, Fenerbahçe de hepsi aynı.

Gençlerin derslerden bilgisayarlardan spor yapacak vakitleri kalmıyor, çok az bir kesim o da hali vakti iyi olanlar işte tenis, golf, yüzme, kürek vb. sporlarla vaziyeti idare ediyorlar ve tabii bu sebeple de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında adımız pek geçmiyor.

Üzülerek izliyorum, neden mi? Bir spor adamı olarak yıllardır Türk sporunun başına özlenecek ve hatırlanacak birkaç istisna hariç spor bakanı gelmedi, gelenler hep gençlik spor müdürlerinin gölgesinde kaldılar ve sadece açılışlarda ve de maçlarda boy gösterdiler ve bu durum değişeceğine bu son yıllarda artan bir şekilde devam ediyor.

Şöyle arkanıza yaslanın ve de düşünün kaç tane spor bakanının ismini hatırlarsınız? Bu sayfalardan yıllarca devlet büyüklerimize sesleniyorum, ama ne arayan ne de soran var, hiç ses yok, ama netice her an kötüye giden bir spor ve futbol politikası. Yazık bu gençlere çok yazık.

19 Mayıs’ın 100. yılını idrak ederken o gün Bandırma Vapuru’nda kendisine 3 gün 3 gece vapurun 1. kamarotu olarak hizmet eden dedem Hacı Tevfik Ulusu’yu, o gün babası ile vapurda paşasının elini öpmeye giderek onu en son uğurlayan 14 yaşındaki babam Çankaya Köşkü kütüphanecisi Nuri Ulusu’yu ve çok kıymetli silah arkadaşları İsmet, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve diğer tüm değerli silah arkadaşlarını rahmetle ve de minnetle anıyorum.

Nurlar içinde yatsınlar. Mekânları cennet olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Senin adın ve varlığın ile ülkemde her şey çok güzel olacak.