Mustafa Kemal Ulusu
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Cumhuriyet’ine sahip çık

21 Nisan 2020 Salı

Değerli okurlarım, bugün futbol yazısı yok. Neden mi? Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya kardeşimle yaptığımız görüşmede, tüm gazeteler gibi Cumhuriyet gazetemizin de tirajının düştüğünü öğrendim ve çok üzüldüm. Zira tiraj bir gazetenin hayatiyeti için çok önemlidir. Bu bakımdan yazılarımı okuyan, tanıdığım veya tanımadığım tüm spor ve futbolseverlerden rica ediyorum. Lütfen her gün aldıkları 1 Cumhuriyet gazetesine, asgari 1 ilaveyle fazladan alıp komşularına versinler. Ben bunu derhal başlattım. Her Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bunu yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu gazete Cumhuriyetin ilanından sonra 7 Mayıs 1924’te, yani 96 yıl önce, Atatürk’ün Kuvayi Milliye’den en yakın arkadaşı Yunus Nadi tarafından, Atatürk’ün de isteğiyle kurulmuştur. Özetle bu gazete ulu önderimizin bize çok önemli bir emanetidir. Bu sebeple bu emanete sahip çıkmak da hepimizin en asli görevimiz olmalıdır.

Instagram, Facebook ve de Twitter’dan binlerce takipçime destek olmaları için mesajlarımı yollayacağım. Ayrıca bu sayfalarımdaki dostlarım da bunu etiketleyerek yüzlerce, binlerce takipçilerine yollayacaklardır. Böylece bu müthiş etkinlikle ve elbirliğiyle Cumhuriyet gazetesinde tiraj patlaması olacaktır.

Atatürk’e, Cumhuriyete, gazeteye, bilgi ve kültüre, spora, futbola sevgisi olan herkes bu mesajıma sahip çıkmalıdır.

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