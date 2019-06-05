Vakıf enflasyonu

Vakıf, belli bir amacı, hizmeti yerine getirmek için bağışlanmış, tüzelkişiliği olan mal varlığıdır.
Vakfın oluşması için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir.
Ayrı bir varlığı, kişiliği olmak üzere bir malın belirli bir amacı, hizmeti gerçekleştirmek üzere bağışlanması, özgülenmesi gerekir.
Vakfın amacı sürekli olmalı, gerçekleştirilmesi olanaksız olmamalı, kamuya hizmet niteliğinde eğitime, sanata yönelik olmalıdır.
Vakfın, amacının gerçekleştirilmesine yeterli mal varlığı, gelirleri, hakları bulunmalıdır.
Vakfın gelirleri, bağışlanan malların devamlılığını sağlayacak boyutta düzenli ve sürekli olmalı, vakfın amacının gerçekleştirilmesine özgülenmeli, tahsis edilmelidir.
Vakıflar, mülhak ve mazbut olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Mülhak vakıflar mütevelli heyetler tarafından yönetilmekte olup yönetimleri mütevellilere bırakılırken mazbut vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.
Vakıf İslam hukukunda gelişmiş bir kurumdur. Kişinin malını vakfetmesiyle, mal üzerindeki mülkiyet hakkı sona ermekte, mal Allah’ın mülkiyeti altına girmektedir. Bu nedenle alınıp satılamamakta, vakfeden kişi dahi mal üzerine tasarruf edememektedir.
Vakfedilen mallardan sağlanan yararlar, vakfın amacının gerçekleştirilmesine tahsis edilmelidir.
İslam hukukunda vakıf kurumunun gelişmesinde, iyilik, hasanet ana amaç olmakla beraber, mallar Allah’ın mülkiyetinde olduğundan müsadereye, el koymaya karşı korunma da sağlanmaktadır.
AKP iktidarı ile birlikte vakıfların yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak bazı kurumlar vakıf olarak isimlendirilse, etiketlendirilse de öz olarak vakıf niteliği taşımamaktadır.
Son dönemde kurulan vakıfların en azından bir bölümü amaç, mal varlığı yeterliliği, gelirleri açılarından bir vakfın sahip olması gereken niteliklerden yoksun bulunmaktadır.
Vakıf, özel, siyasal yarar sağlama amaçlı olmamalı, amaç kamusal yarar sağlamak olmalıdır. Vakfın mal varlığı özel kişilerin bağışlarından oluşmalı, kamu kaynakları ile vakıf desteklenmemeli, beslenmemelidir.
Vakıf, kamusal hizmetler sağlayarak kamunun yükünü paylaşmalı, kamuya yük olmamalıdır. Vakıf yönetiminde kamu yararını ençoklamak amaçlanmalıdır.
Mal varlığı amaç için yeterli olmayan, sürekli geliri bulunmayan vakıflar bir şekilde kamudan destek, bağış almaktadır. Mal varlıklarını kişisel bağışlar, düzenli gelirleriyle değil, kamu destekleriyle artırmakta, kamuya yük olmakta, kamusal amaç yerine, özel, kişisel amaçla yönetilmektedirler.
Vakıf üniversiteleri, yeterli mal varlıklarının, düzenli gelirlerinin bulunmaması, yönetim anlayışları, kapasitelerinin sınırlı oluşu nedeniyle bir vakıftan beklenen toplumsal katkıyı sağlayamamakta, gerekli eğitim hizmetini de verememektedirler.
Çoğu vakıf üniversitesi, mal varlıkları, yerleşke oluşturacak, teknik donanım kuracak, düzenli gelir sağlayacak düzeyde olmadığından, bir hanı veya bir hanın birkaç katını kiralayarak toplama eğitim kadrosuyla, kâr amaçlı yönetim anlayışıyla faaliyetini sürdürmektedir. Vakfın kendine özgü yeterli geliri bulunmadığından, gelirin hemen hemen tamamı öğrencilerden alınan ücretlerden oluşmakta, eğitim kalitesine özen gösterilmemekte, diploma sağlamakta ödün verilmektedir. Düşük puanlı, öğrenme isteği ile değil, diploma alma amacıyla oluşan öğrenci topluluğu, derleme öğretim kadrosuyla yeterli eğitimi alamamakta, bu yaklaşım, eğitim değil diploma ticareti yapılıyor izlenimini vermektedir. Şirket yönetimi anlayışıyla yönetilen vakıf üniversiteleri, birkaçı hariç, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk beş yüz, hatta ilk bin içinde dahi yer alamamaktadır.
Vakıf etiketi taşımakla beraber, vakıf niteliğinden yoksun, gerçekte şirket veya dernek statüsünde olması gereken kuruluşların çoğalmasıyla ülkede vakıf enflasyonu yaşanmaktadır. Toplumsal açıdan yararlı olması gereken vakıflar, ne yazık ki saygınlık yitirmekte, özel, hatta siyasal amaçlı kuruluşlar haline dönüşmekte, kamudan aldıkları desteklerle de kamuya yük olmaktadırlar.
Vakıf enflasyonu
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Vakıf, belli bir amacı, hizmeti yerine getirmek için bağışlanmış, tüzelkişiliği olan mal varlığıdır.
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