ŞEREF BAKŞIK’IN ARDINDAN Kuyruklu bir yıldız gibi iz bırakarak gitti...

İzmir, CHP’ye tarihinde iki genel sekreter verdi. İlki, CHP’nin 15’inci genel sekreteri olarak “güçlü genel sekreterlik” koltuğuna oturan Şeref Bakşık’tı. Onun eskiden çok önemli olan CHP genel sekreterliğine seçilmesinin ayrıcalığını anlamak için kendisinden hemen önce bu koltukta Kasım Gülek ve Bülent Ecevit’in oturduğunu vurgulamak sanırım yeter. İşte o Şeref Bakşık önceki gün İzmir’deki evinde 92 yaşında kuyruklu bir yıldız gibi iz bırakarak yaşama gözlerini yumdu.

‘Demokrat İzmir’li ve İsmet Paşa’lı yıllar

Bakşık, 27 Şubat 1927 Eşrefpaşa doğumlu. Çocukluğu Çiğli’de geçmiş. Tam bir İzmir beyefendisi. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. 1961’de Kurucu Meclis’e basın temsilcisi olarak giren Bakşık, gazeteciliğinde en çok basın davasıyla karşı karşıya kalan ve boyun eğmeyen bir kalem erbabıdır. Onun “Demokrat İzmir” yılları başlı başına bir tez konusu olabilir. 1947’de başladığı gazeteciliği 1961’de milletvekili olana kadar sürdürdü. Demokrat İzmir’in yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. İzmir Gazeteciler Sendikası Başkanlığı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. DP döneminde 49 davada en az sınırıyla 32 yıl 10 ay 3 gün ağır hapis cezasıyla yargılandı. Davaların bir kısmından aklandı, kalanlarından ise 1960 sonrası afla kurtuldu.

“Demokrat İzmir yılları” sonrasında artık “İsmet Paşalı Yıllar” gelmektedir. Kurucu Meclis’teki ilk parlamento deneyimi sonrasında 12, 13 ve 14. dönemlerde CHP İzmir milletvekili ve 1977-1980 arasında ise -12 Eylül askeri darbesine kadar- CHP İzmir senatörü olarak görev yaptı.

CHP PM’de ve CHP Grup Yönetiminde de yer alan Bakşık, 12 Mart muhtırası ertesinde 21 Mart 1971’de Bülent Ecevit’in CHP Genel Sekreterliği’nden istifası üzerine 25 Mart’ta CHP PM tarafından genel sekreterlik görevine getirildi. Yaklaşık sekiz ay sürdürdüğü bu görevden 18 Kasım 1971’de istifa ederek ayrıldı. Böylece müstesna “İsmet İnönü’nün son genel sekreteri” sıfatı üzerinde kaldı. Bakşık, 12 Eylül sonrasında da siyasete uzak kalmadı. SODEP ve SHP döneminde partiye katkıda bulundu. Erdal İnönü’nün genel başkanlığında SODEP İzmir İl Başkanı ve yine SODEP-Halkçı Parti birleşmesiyle SHP İl Başkanı ve PM üyesi oldu. SODEP’in kuruluş ve son kurultayında kurultay başkanıydı. Bakşık, aktif siyasetten çekildikten sonra da Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanlığı yaptı.

‘CHP İle Bir Ömür’

2008’de, Cumhuriyet’te olduğum dönemde bir gün İlhan Selçuk aradı dahili hattan, Şeref Bakşık’tan söz etti ve anılarını yazdığından. Şeref Bakşık’ın ilk telefonu, tanışmamızı sağladı. Müthiş sıcak ve nazik telefon daha en baştan nasıl bir insanın karşımda olduğunu anlatmaya yetti de arttı bile. Bakşık’ın çok oylumlu, çok hacimli bir anılar demetini okurun ilgi duyabileceği ve meraklısının adam akıllı yararlanacağı bir kıvamda ve hacimde şekillendirmek gerekiyordu. Beraber çalıştık. Kitap, 2009 Şubatı’nda basıldı. İzmir’den imzalı olarak geldiğinde üzerinde şu zarif not vardı: “Kendisine yüklediğim yorgunlukları aşma ustası ve seçkin gözlemci dostum Sayın Muzaffer Ayhan Kara’ya sevgilerimle... Şeref Bakşık, 11 Mart 2009.

Bu not benim için bir “madalya” niteliğinde. Onu hiç unutmayacağız. Güle güle İzmir’in zarif beyefendisi.

Muzaffer Ayhan KARA