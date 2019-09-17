Zefirion… Halikarnassos… Petrium… Bodrum… (Bedroom!) (10)

Bodrum’un öteki kıyı kentlerimizden farklı özelliği “Her şey dahil!” türü toplumsal turizmin değil, “bireysel seçimle” gelen turistlerin kenti oluşudur… Bodrum’a gelen dünyaca ünlülerin, basınımıza yansıyan haberlerine göz atalım…

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24 Ağustos 2013 Sabah: Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Gümüşlük’te 200 bin Avro’ya, deniz manzaralı villa aldı, “Burada yaşadıkça daha çok Bodrum tutkunu oluyorum. Yılın 12 ayı yaşanabilecek cennet gibi bir yer…” dedi…

15 Ağustos 2014 Sözcü: Eski Almanya Başbakanı Schröder, uçaktan iner inmez soluğu Gümüşlük’te aldı. Gazetecilerin sorularını “Ben tatildeyim. Siyaset konuşmam!” diyerek yanıtladı…

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2 Nisan 2014 Vatan: Facebook’un genç patronu Mark Zuckerberg, Hong Konglu kız arkadaşı Priscilla Chan ile geldiği Bodrum’un büyüsüne kapıldı…

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27 Haziran 2015 Haber Türk: Fidel Castro’nun küçük oğlu Antonio Castro Soto del Valle ailesi ve korumaları için Bodrum’da 5 daire kiraladı…

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23 Haziran 2011 Hürriyet: Real Madrid’in ünlü futbolcusu Christiano Ronaldo, kız arkadaşı Rus manken İrina Shayk ile birlikte, özel uçakla Bodrum’a geldi.

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26 Temmuz 2013 Haber Türk: Bodrum Cennet Koyu’nda, İngiliz “top model” Naomi Campbell (43) bikinisiyle yürek hoplattı.

24 Mayıs 2014 DHA: Campbell, sevgilisi Rus milyarderi Viladimir Vorinin, modacı Stefan Pilati ile birlikte, özel jetle Bodrum’a geldi. Yalıkavak marinasında, Campbell’in “44. yaş günü” kutlandı.

13 Haziran 2014 Milliyet: Campbell, “detoksu” ihmal edip şarap içti…

17 Haziran 2014 Milliyet - Haber Türk: Lüks markaların yüzü Campbell, Bodrum’da “çakma çanta” alırken, gazetecileri görünce vazgeçti, çantayı yardımcısına aldırdı…

4 Temmuz 2014 Haber Türk: Bodrum’a âşık olan Campbell, 5 milyon dolara ev beğendi.

7 Ağustos 2014 Sabah: Bodrum’da, onuruna 32 şişe şampanya patlatılan Campbell, diskjokeyin yerine geçip Tarkan’ın “Şıkıdım” şarkısıyla herkesi oynattı…

17 Ağustos 2014 Haber Türk: Campbell, Bodrum’da, diskodayken, Bodrum Kalesi surlarına, lazerle “Doğum günün mutlu olsun, Madonna!” yazdırdı.

24 Eylül 2014 DHA: Campbell, arkadaşı, Türk modacı Rıfat Özbek aracılığıyla 1 milyon Avro’ya havuzlu, bahçeli, üç katlı villa aldı!

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31 Mart 2013 Haber Türk: “Top model” Kate Moss, “detoks” için geldiği Bodrum’da, deri çanta, mont, kilim aldı, “Her gelişimde Bodrum’un ayrı bir güzelliğini görüyorum. İlk kez insanlarla sohbet ettim... İleride daha uzun kalabilirim” dedi...

7 Haziran 2013 Haber Türk: Moss, Türkbükü’nde “Kanatlı Bihter Mantısı” yedi, beğendi, bir paket de yanına aldı…

1 Aralık 2013 Cumhuriyet: Bodrum Yalıkavak’ta, aşırı alkol alan Moss’u, üç kadın arkadaşı koluna girip otele götürdüler...

25 Temmuz 2014 Haber Türk: Campbell, “top model” arkadaşı Moss’u da Bodrum hayranı yaptı. Moss, almak için Türkbükü’nde, Naomi ile birlikte iki gün taş ev aradı.

31 Temmuz 2014 Sabah: Biletini unutan Moss, Bodrum Havaalanı’nda görevlilerle tartıştı, yeni biletle İngiltere’ye uçtu…

9 Haziran 2019 Cumhuriyet: Moss ülkesine dönerken, 3. sınıf uçakta, pilota hakaret edip çantasından çıkardığı votkayı içince, Londra’ya polis eşliğinde indi!

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8 Ağustos 2013 Sabah: İngiliz model Kelly Brook (33) sevgilisi, rugby oyuncusu Dany Cipriani’nin (25) Bodrum’dan dönünce, kendisini aldattığını öğrenince, sitesinden resimlerini sildi!

17 Ağustos 2013 Haber Türk: Amerikalı milyarder Herb Chambers, eşi Melisa ile Bodrum’da 1 hafta tatil yaptı. Chambers’in koleksiyonunda 600 kadar “süper lüks otomobil” var!

26 Ağustos 2013 Hürriyet: Parfüm tanıtımı için İstanbul’a gelen Brook, Türkbükü’nde “detoks” merkezinde üstsüz güneşlendi, 10 bikini aldı, balık yedi.

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26 Ağustos 2015 Sabah: “Yüzüklerin Efendisi” filminde Frodo’yu oynayan Elijah Vood, kız arkadaşı ile Gümüşlük’te halk plajında görüntülendi…

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13 Temmuz 2017 NTV: Adriana Lima, (eski) Türk sevgilisi Metin Hara ile Bodrum Dereköy’deki çiftlik evinden çıkmadılar… (Acaba neden?!)

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1 Temmuz 2018 HaberTürk: “Stalker” dizisinin başrol oyuncuları, Hollyvood yıldızları Dylan McDermott ve Maggie Q, Bodrum, Etrim köyünde ipek halı aldılar…

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26 Nisan 2019 CNN Türk: Seçimde yüzde 73 oy alan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı (komedyen) Volodimir Zelenskiy, “ant içmeden önce” 2 günlüğüne Bodrum’a geldi.

19 Mayıs 2019 Sözcü: Norveç Prensesi Martha Loise ve zenci nişanlısı Shaman Durek ile tatillerini Bodrum’da geçirdi. Prenses “Ata’nın hayranıyım. Güçlü bir lider...” dedi. Belediye Başkanı Ahmet Aras, prensese Atatürk resmi hediye etti…

19 Temmuz 2019 Sabah: Özel jeti ile dün akşam Bodrum’a gelen (Dünya Karate Şampiyonluğu 2’ncisi ve aktör) Jean Claude van Damme’ın otele girer girmez, ilk isteği “sade Türk kahvesi” oldu.

01 Eylül 2019 Hürriyet: Brook, yeni sevgilisi Fransız oyuncusu Jeremy Parisi ile Bodrum’a bir daha geldi…

Not: Sürecek…