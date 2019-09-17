Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı tarafından davet edilerek oturtulduğu sandalyenin kırılması aslında “İktidarın Panik Atak Sendromunu” simgeliyor galiba...

Bu açıdan o sandalyeye, “İktidarın Panik Atak Sandalyesi” demek olayı oldukça iyi özetleyebilir sanıyorum.

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Bu kadar olanaksız ve garip bir olay ancak, iktidarı kaybetme korkusundan kaynaklanan ve salim düşünmeyi olanaksızlaştıran bir “Panik Atak Sendromu” olarak yaşanabilirdi:

Aynen İstanbul seçimini 13 bin oyla kaybetmenin anlamının kavranamaması ve seçimin gasp edilerek bu kez 800 bin oy farkla kaybedilmesi olayında olduğu gibi yaşanan bir “Panik Atak”!.

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Panik Atak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hem bireylerde hem de iktidarlarda çok sık görülür:

İnsanların ölmek, kalp krizi geçirmek, çıldırmak, iktidarların ise iktidarı kaybetmek korkularından kaynaklanır.

Belli birikimlerin sonunda ama sanki birdenbire imiş gibi ortaya çıkan, sağlıklı düşünmeyi, normal tutum ve davranışları engelleyen kaygı/endişe (anxietyanksiyete) belirtileridir.

İnsanlarda genellikle ölüyormuş duygusu, nefes alamama, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, bayılma duygusu, boğuluyormuş gibi olma, göğüste ağrı, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi belirtiler gösterir.

İktidarlarda ise, özellikle ülkeyi yönetememe, ekonomik kriz, dış politikada duvara toslama ve bunların sonucu olan oy kaybı ve yıpranma zamanlarında, parti mensuplarının istifası, kurucu üyelerin eleştirisi gibi fiziksel belirtilerle seyreder ve daha çok oy kaybına ve daha çok yıpranmaya yol açan yanlış eylem, söylem ve tedbirlerin ortaya çıkmasıyla yaşanır.

Genellikle bireylerin ve iktidarların 16 yaşından sonra ortaya çıkan Panik Atak, Panik Bozukluğu Hastalığı sonucudur ve Demokrasisi yerleşmemiş, Adaleti siyasetin emrine vermiş olan ülkelerde daha sık görülür!

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Panik Bozukluk Hastalığı ile ortaya çıkan Panik Atak Krizi’ni tetikleyen olaylar, hastalığın seyrine ve ülkelere göre farklılıklar gösterir:

İktidar ortaklarının aniden birbirine düşmesi ile ortaya çıkabileceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin tepkiler, üç büyük kentin belediye başkanlıklarının kaybı gibi uyaranlarla da oluşabilir.

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Panik Atak Sendromuna yol açan Panik Bozukluk Hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır:

Bireyler açısından iyi bir psikiyatr sorunu çözecektir.

İKTİDARLARIN KESİN TEDAVİSİ İÇİN İSE:

DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ’NE DAYALI OLAN PARLAMENTER DEMOKRATİK REJİM ÖNERİLİR!