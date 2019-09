Çevre düzenlemesi ve hastaların önceliği

Bu sütunda yıllardır buluşuyoruz. Ana konumuz siyaset olsa da, sanat, sosyal yaşam, spor, insan ilişkileri gibi değişik konulara girip çıkıyorum. Türkiye’nin gündemi yoğun, dünyanınki de ondan daha karışık! Bu nedenle ne zaman hangi konuyu yazacağı konusunda tereddüt eden köşe yazarlarından biriyim. Yine buna benzer durumlar yaşarken dün bana gelen bir bilgi, birden öncelik oluşturdu. Halbuki konuya baksanız çok lokal, normalde bir köşe yazısında görmeyeceğiniz bir sorun... Ama empati diye bir şey var!

Bu bilgi bana, arkadaşım olan ve Türk sanat ortamının çok meşhur ve ülkeye mal olmuş önemli bir isminden geldi. Yani kaynak daha güvenilir olamaz. Bu çok değerli arkadaşım, ki yakından tanıyorsunuz, hepimizin yaşadığı veya er ya da geç yaşayabileceği rahatsızlıklardan birini geçiriyor. Ama maalesef kentin trafik pratikliği ve “ergonomisinin” bozukluğu nedeniyle bizim anlayamayacağımız büyük sorunlar yaşıyorlar. Lütfen kendinizi onların yerine koyarak okuyun bu satırları...

Sevgili Ekrem İmamoğlu’ndan ve sevgili Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan da özellikle bunu rica ediyorum, bu mektubu yalnız belediye başkanı sıfatlarınızla değil, önce sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarının derdini dinleyen bir başka vatandaş olarak okumanızı diliyorum. Bu satırların yazarı değerli sanatçı arkadaşımın eşi...

Dokunaklı bir eş mektubu

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na,

Lütfen bize bir mucize...

1. Levent, Yeni Sülün Sokak’la, Begonya Sokak arasında yer alan Ren-Med Diyaliz Merkezi hastaları olarak sağlık sorunlarımızla ilgili zorlu mücadeleler verirken bir yandan hayata tutunmaya çalışıyoruz.

Beşiktaş Belediyesi tüm cadde boyunca bir süre önce kaldırım yenileme çalışması başlattı. Ren-Med Diyaliz Merkezi, tek yönlü trafiği olan, ana arter niteliğinde çok işlek ve çok kullanılan bir cadde üzerinde yer alıyor.

Diyaliz seansları günde 3 kez 4’er saat süreli. Toplamda, günde 12-14 saat süren yoğunlukla haftanın 6 günü yapılıyor. Hasta giriş ve çıkışları sırasında ambulanslar, hasta toplu nakil minibüsleri, özel araçlarla gelen tekerlekli sandalyeli, sedyede gelen hastalar. Çoğu yaşlı, sakat, yürüyemeyecek ya da yardımla yürüyecek durumdalar. Beşiktaş Belediyesi bu kaldırım yenileme çalışmasını başlatmadan önce sıkıntı yaşıyorduk. Yolun bir tarafı refüjdü, merkezin cadde üstündeki duvar önü yaya kaldırımıydı. Mecburen araçlarımızın çekiciler tarafından çekilme olasılığına rağmen (çoğu kez çekildiler) kaldırıma park ediyorduk. Çaresizliğin ne olduğunu her canlı hayatında en az bir kez yaşamıştır. Biz haftada 3 gün bayram, tatil, yılbaşı hiçbirini yaşamadan aksatmadan diyalize gelmek zorundayız. Ömür boyu!

Kışın karda, yağmurda park yeri bulamayıp hastaların yol boyunca araçlarda bekleyerek diyaliz seanslarına geciktiği, ıslandığı günler yaşadık.

Birkaç gün önce inanılmaz bir güzellikle karşılaştık, Beşiktaş Belediyemiz diyaliz merkezinin karşısındaki refüje diyaliz merkezi hastalarının araçlarını rahatlıkla park edeceği 8-10 araçlık park yeri yapmıştı. Üstelik refüjdeki hiçbir ağaca zarar vermeden, ağaçların etrafındaki kaldırım taşlarını bile ağaçlara arabaların yaklaşmalarını engelleyecek şekilde döşeyerek şiir gibi, inci gibi bir işçilikle bizim gönlümüzü ve takdirimizi kazanmıştı.

Ağaçların arasına dikilen sokak lambaları bile mükemmeldi.

Böyle hizmete alışık olmadığımız için gözlerimize inanamadık. Ve yıllar sonra ilk kez stres yaşamadan diyaliz merkezine girebildik. VE BU MUCiZE yalnızca bir gün sürdü. Ertesi seansa geldiğimizde Beşiktaş Belediyesi bütün o şahane hizmeti yıkmış, yerle bir etmişti.

Her yer dağ gibi yıkıntı ve toz toprak içindeydi.

Yolun diyaliz merkezi tarafındaki kaldırıma da artık park edemezdik çünkü orayı da demir korunaklarla araç park edilemez duruma getirmişlerdi. Artık eskisinden de zor durumdayız. Seansa giriş ve çıkış sıralarında hasta servisleri, hasta araçları hastaları indirecek yeterli yer olmadığı için konvoy halinde caddeyi kaplıyor trafik sıkışıyor.

Protesto kornalarına maruz kalıyoruz. Araçlardan inip seanslara giren ya da çıkan hastaların karşılaştıkları zorlukları inanın tahayyül edemezsiniz. ‘

Her şey Çok Güzel Olacak’ diye umut ederken bu sorunlarla yaşamak bize yazgı olmamalı.

Aldığımız duyumlara göre bir kişi yeşil alan tahrip edildi diye başvurmuş. Bu doğru değil. Yapılan düzenlemede hiçbir şeye zarar verilmedi. Ağaçların fotoğraflarını görsellerle takdirinize sunuyorum. Park yerinin bitmiş o çok güzel halinin fotoğrafını böyle bir yıkımla karşılaşacağımızı tahmin etmediğimiz için çekmedik. Ağaçlar esas ikinci yıkımda inşallah zarar görmemişlerdir.

Biz sıradan vatandaşlarız, gözümüzle gördüğümüzü bile iki kez düşünürüz. O nedenle bu konu bizi aşıyor. Büyük masraf ve emekle yapılan bu hizmetin, nüfuzlu olduğunu duyduğumuz bir başka kişinin bir şikâyeti ile bir günde yıkılması karşısında ‘bizim toplumsal değerlerimize ne oldu?’ diye düşünüyoruz.

Canı gönülden içimizdeki iyiliği ve mucizelere inancımızı yitirmemeyi diliyoruz.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız,

Kalbimizin sesini, sizin duygusal, lekesiz bir ruh olduğunuz hissiyatıyla paylaştık. Bu konuda sizden çözüm rica ediyoruz.”

Değerli makamlardan ricam...

Halkın gönlünde haklı bir yer edinmiş, 23 Haziran devriminin mimarı sevgili Ekrem İmamoğlu’na ve değerli yoldaşı Rıza Akpolat’a her gün doğal olarak sayısız sorun aktarılıyor. Ama konu sağlık olduğunda bazı kararlar sekteye uğramasın diye, bu bilgilerin doğru yere aktarıldığından emin olmak için bu konuyu sütunuma aldım. Biliyorum her belediyenin sorumluluk alanı ayrıdır, bu konu Beşiktaş Belediyesi, İBB ve hatta Valiliğin, emniyet ve trafik işlerinden sorumlu yardımcısının sorumluluk alanlarına girebilir. Ama sonuçta vatandaş çözüm ister, kimin bürokratik olarak orada söz sahibi olduğuna dair idari farklarını bilmeye mecbur değildir. Sizlerden ricam bu arkadaşımızın onlarca sayısız mağdur vatandaşımızı da ilgilendiren bu soruna ivedi olarak şefkatle yaklaşıp, bir çözüm getirmenizdir. Bunu başaracağınızdan, hiçbir şüphem yok!

Bu nedenle İBB, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Valiliği’nin sorumlu mercileri arasında acil bir diyalogla konunun bir an önce çözülmesi ricasını değerli makamlarımıza iletiyorum.