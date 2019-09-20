Medyanın ve siyasetin yeni dili

Siyasal iktidar yargıya ve medyaya da egemen olunca Türkçemiz değişti.

Medyamızın bir bölümü dalkavukluk için politikacıların yeni dilini kullanmaya başladı.

Gerçek haber veren az sayıdaki medya ise, politikacılara ilişkin haberlerde onların söylediklerine sadık kalmak için bu dili kullanıyor.

Bu arada mahkemeler de siyasetçilerin abuk sabuk diliyle yazılmış olan metinlere göre karar vermek zorunda kaldıklarından, bu dil yargıya da egemen oldu.

Sonuçta güzel Türkçemiz yeni (kavramlar değil ama) terimler kazandı:

Bu yeni dil, genellikle, iktidarın ve yandaşlarının hatalı davranışlarını ört bas ediyor; dikkatli olun!

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Çocuklarımıza özellikle de erkek çocuklarımıza resmen tecavüz ediliyor:

“Tecavüz” yerine çok daha yumuşak olan “Taciz” terimi kullanılmaya başlandı...

Çünkü tecavüzler, iktidara yakın dinci örgütlerde (vakıflar, yurtlar vb.) meydana geliyor.

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En komik terim değişikliği fiyat zamlarına ilişkin yapıldı...

İktidarın beceriksiz ekonomik politikasını gizlemek için ve sanki insanlar mutfaktaki yangını fark etmeyeceklermiş gibi:

Temel tüketim ve gıda mallarının fiyatlarına yapılan “Zam” için “Ayarlama” terimi kullanılmaya başlandı.

Sonra bu da yetmedi, akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların yenilenen programları için İngilizce “Update” karşılığı olarak kullanılan “Güncelleme” terimi “Zam” sözcüğünün yerini aldı.

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Yargımızın, daha doğrusu abuk sabuk yasalarımızdan yargı tarafından sıkça kullanılan birisinin dilimize kazandırdığı bir ifade, sadece dilimize değil, “Hukuk Tarihimize” de “altın harflerle”(!) girdi:

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte...” ifadesi, iktidarın hoşuna gitmeyen eylem ve söylem sahiplerinin haksız ve hukuksuz yere hapsedilmelerinin gerekçesinin simgesi olarak kullanılıyor.

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Siyasetteki kamplaşma da yeni terimler icat etti:

İktidar ortakları AKP ve MHP için “Cumhur İttifakı”, muhalefet ortakları CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti için “Millet İttifakı” deniliyor.

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Siyasal iktidarın icat ettiği bir başka terim de “Beka” sözcüğü:

Esas olarak “Varlığın devamı” anlamını taşıyan “Beka”, alay konusu haline geldi ve siyasal iktidarın içi boş sloganlarının simgesi oldu.

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Bir de İstanbul Seçimini “nefret söylemine karşı sevgi ve anlayış” stratejisi ve kurduğu ittifaklar ile ezici bir çoğunlukla kazanan Ekrem İmamoğlu’nun siyasal nezaketinden dolayı yarattığı yeni bir kullanım var:

İmamoğlu, “İsraf” sözcüğünün “Yolsuzluk” yerine de kullanılmasını dilimize soktu!

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Dil ile oynamak doğrudan doğruya zihinsel bir algı operasyonudur:

Tuzağa düşmeyin!