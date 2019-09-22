Hak, hukuk, yasak arası sanat

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası var mı? Her birimizin birey olarak, bu Cumhuriyetin vatandaşları olarak anayasal hakları var mı?

Ben artık emin değilim. Vardır diyene de inanmıyorum.

Bu ülkede yargı bağımsızlığı diye bir şey var mı? Hayır, yok.

Ya da yukarıdaki soruları şöyle yanıtlayabiliriz: Evet, anayasal hak ve özgürlükler sadece ve sadece biat edenler için, yandaş olanlar için var.

Şu birkaç gün içinde hepimizin gözü önünde yaşananları alt alta koyunca insanın midesi bulanıyor.

- Tam içeride yattığı süre göz önüne alınıp tahliye olacakken sil baştan Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeniden soruşturma ve tutukluluk kararı... Demirtaş’ın tepkisi: “Yargı yok, adalet yok... Sadece bize değil hiçbirinize yok.”

- Sabahat Akkiraz’ın Ankara’da vereceği konser yasaklandı Ankara Valiliği’nce. Neden? Muhalif olduğu için denmiyor; “güvenlik nedeniyle” deniyor. Akkiraz’dan tepki: “Bir düzen, türkülerden korkmaya başladı mı; artık o düzeni kimse ayakta tutamaz!” (Hasan Hüseyin’in Ruhi Su’yla yaptığı söyleşiden.)

- İlahiyatçı erkek Nurettin Yıldız, “Kadınların 90 km’den fazla araç kullanmasının caiz olmadığını” ilan etti. Ne dediniz? Bu kafalar oldukça, ayda 30-40 kadının erkekler tarafından öldürülmesi az bile, değil mi!!!

Okurlardan özür dilerim. Zaman zaman buranın sanat kültürü sayfası olduğunu unutuyorum... Ancak bu yukarıda anımsattıklarım da artık kültürümüzün bir parçası oldu: Nefret kültürü... Ayrıştırma, bölme kültürü... Yasaklama kültürü...

Sanata dönüyorum:

Bodrum Mimarlık Kitaplığı...

Yeni değil. Birkaç yıldır orada. Ben hep duyuyordum ama yeni keşfettim.

Sakin, sessiz, ağırbaşlı, hercai, beyaz, abartısız ama alımlı... İki katlı özgün bir taş yapı. Bodrum Mimarlık Kitaplığı. (Belediye binasının arkasındaki Türkkuyusu Caddesi No: 60)

Benim için mimarlık, tüm sanatların en kapsayıcı olanı. Gittim gördüm ve hayran oldum. Burası, mimarlık üzerine her türlü kitap, dergi, broşür, belge ve özgün çizimleri içeren bir kitaplık. Mimarlık, tarih, sanat, şehircilik, arkeoloji, mühendislik ve kültürel araştırmalarla; yakın ve uzak coğrafyalarla ilgili çalışmalar yapan herkesin yararlanabileceği bir merkez.

Kurucusu, yöneticisi Suha Özkan. 25 yılı aşkın süre Ağa Han Mimarlık Ödülleri’nin genel sekreteriydi. Sonra da ODTÜ rektör yardımcısı. 2012’de emekli olduktan sonra Bodrum’a yerleşmiş ve tüm birikimini (başka mimarlardan katkılarla da) dileyenler, gereksinim duyanlar yararlansın diye burada toplamış. Müthiş bir birikim sonucu oluşmuş bir kitaplık.

Haftada iki kez 50-60 kişilik toplantı salonunda yerli ve yabancı uzmanlarla söyleşiler düzenleniyor. Han Tümertekin, Murat Tabanlıoğlu, Faruk Malhan, Uğur Tanyeli ve daha niceleri ilgiyle izlenmiş bu salonda.

Suha Özkan ve en büyük destekçisi eşi, Yasemin Aysan’ı kutluyorum Bodrum’a katkıları için.

Sarıyer Edebiyat Günleri

Eylül ayı geldi mi İstanbul’a sonbahar yapraklarıyla birlikte Sarıyer Edebiyat Günleri de gelir yerleşir. Bu yıl sekizinci kez yapılıyor. (25-29 Eylül: Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda)

40 yayınevi ve 210 yazarın katılımı az buz bir şey değil... Bu yılın onur konuğu hiç eskimeyen bir çınar: Hıfzı Topuz... Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nün sahibi ise Ahmet Ümit... Bu yılın müzik katkısı ise Selda Bağcan ve Grup Gündoğarken’den.

Bu yılın heyecan verici panellerinden biri dört büyükşehir belediye başkanının katılacağı “Yerel Yönetimler ve Edebiyat” paneli. (27 Eylül) Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Zeydan Karalar... Böylelikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana da gelip Sarıyer’e yerleşecek... Panelin moderatörü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e hem bu panel hem de “Sarıyet Edebiyat Günleri” için teşekkür ediyorum.

Sevgili okurlar, 28 Eylül’de saat 16.00’da yolu Sarıyer’e düşenleri “O Güzel ve Büyülü İnsanlar” başlıklı söyleşime beklerim... Böylece hak, hukuk, anayasa yokluğu ve yasaklar arası sohbeti sürdürebiliriz...