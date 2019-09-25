Evet, Greta Thunberg belki de bir projedir.

Ama belki de...

Asıl proje sizsinizdir?

Greta sahicidir de belki siz samimiyetsizsinizdir?

Sizin onaylarınızın ve itirazlarınızın rüzgârıyla istikrarlı bir şekilde felakete doğru giden bu sistemin çarkını döndürenler, cesaretlerini sizin parayla ve tanrılarla kurduğunuz ilişkiden almışlardır?

Mantıklarını, sizi soyutlama yeteneğinizi kullanma biçiminize göre oluşturmuşlardır.

Tuzaklarını zaaflarınıza uygun hazırlamışlardır?

Niyetlerini hafızalarınıza layık kurgulamışlardır?

Kimi, ne zaman, hangi koşullarda sevdiğiniz...

Kimden, ne zaman, hangi koşullarda nefret ettiğiniz...

Hangi idealleri ne kadar süre yaşattığınız...

Hangi heveslerin peşinde, hangi şartlarda koştuğunuz...

Başınıza gelenlerin hangi noktada farkına vardığınız...

Bu farkındalığı ne kadar sürdürdüğünüz...

Ve bu farkındalıktan hangi aymazlıklarla nasıl vazgeçtiğiniz...

Birbirinizle tartışırken neleri görmezden geldiğiniz...

Hayatta kalmak için neleri feda ettiğiniz...

Bunların hepsi onlar için güçlü birer datadır belki?

O datalara göre kahramanları tartışılır kılıyor...

O datalara göre sizi ikiye ayırıyor...

Ve o ikiye ayrılan aralıktan sistemi sürdürecek yeni yollar açıyorlardır?

Belki?

Bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız.

NASA’nın uzaylılarla ilgili gerçek bilgileri saklayıp saklamadığını...

Kadınla erkeğin eşit olup olmadığını...

İnsanın Âdem ile Havva’dan gelip gelmediğini...

Eşcinselliğin bir hastalık sayılıp sayılamayacağını...

Dünyayı süper güçlerin yönetip yönetmediğini...

Komünizmin ölüp ölmediğini...

Kapitalizmin vahşi olup olmadığını

Onca savaşın bir işe yarayıp yaramadığını...

Ve onca barışın da bir işe yarayıp yaramadığını...

Ve onca paranın da bir işe yarayıp yaramadığını...

Art arda iktidarlara getirdiğiniz sağ ya da sol politikaların bu dünyayı kurtarıp kurtarmadığını...

Tanrı’nın sahiden var olup olmadığını...

Ve daha bir sürü hayati şeyi nasıl asla anlamadıysanız...

Greta’nın da bir proje olup olmadığını anlamayacaksınız.

Ama gerçekten sosyal ve politik felaketlerin yanı sıra hızla iklim felaketine de doğru gidilen şu çağda bu küçük kızın etrafında koparılan fırtınaya bakıp başka şeyleri anlama fırsatınız hâlâ var.

Sistemin hazırlıklı olmadığı aykırı eylemler dışında hiçbir eylem biçiminin gücünün onu yıkmaya yetmediğini anlayın.

Aksine onu güçlendirdiğini anlayın.

Buna terör eylemlerinin de dahil olduğunu anlayın.

O yüzden sadece hesaplanamaz eylemlerle heyecanlanın.

Öngörülemediği için önlemi de alınamayan eylemlere yükselin.

Medyadan hukuka, politikadan ahlaka, sistemin hiçbir parçasının kapsayamadığı, tanımlayamadığı ve onaylamadığı şiddetsiz eylemleri destekleyin.

Yoldan çıkmanın yolu olmaz, bunu artık idrak edin.