Sigara mı yoksa iktidarlar mı sağlığa daha zararlıdır?

Evet içmeyin...

Evde, sokakta, arabada, kapalı ya da açık hiçbir mekânda asla sigara içmeyin.

Çünkü sigara sağlığa cidden zararlıdır.

Ama insanı ve doğayı hiç sayan iktidarlar sağlığa daha da zararlıdır.

O yüzden...

İktidarların belirlediği, izin verdiği, olanak sunduğu, göz yumduğu her türlü tüketim modeline şüpheyle bakın.

Mümkünse evde, sokakta, arabada, kapalı ya da açık hiçbir mekânda asla yemek de yemeyin.

Marketlerde yasal olarak satılan çoğu şeyin dolaylı ya da dolaysız şekilde sağlığınıza ciddi bir tehdit olduğunu göz ardı etmeyin.

Tarlalarınızda yetişen yasal ürünler de zehirli.

Ağaçlarınızdaki yasal meyveler de tehlikeli.

Yasal tohumlarınız da artık tohum değil.

Mümkünse su da içmeyin.

Ülkenizin kapıları yasal izinler alarak siyanürle altın arayanlara açık.

Derelerinizden yasal fabrikalar yüzünden zehir akıyor.

Denizleriniz yasal işletmeler yüzünden durdurulamaz bir hızla kirleniyor.

Özellikle sanayi bölgelerinde toprağın altı da üstü de tehlike saçıyor.

Mümkünse nefes de almayın.

Yasal fabrikalarınızın bacalarından ölüm tütüyor.

Yasal atıklar denetlenmiyor.

Bu konularda çalışmalar yapan, halk sağlığını tehdit eden sonuçları, kanser risklerini açıklayan akademisyenleriniz “Halkı galeyana getirdikleri” savıyla suçlanıp yargı karşısına çıkarılıyor.

Yasalarınız ve hukuk sisteminiz gibi artık sağlık sisteminiz de güvenilmez.

Sağlık Bakanlığınız cemaatlere emanet.

Özel hastaneleriniz ve özel sağlık sigortalarınız soyguncu.

***

Bağışlarla kurulan ve lösemi hastalarına ücretsiz tedavi veren LÖSEV diye olağanüstü kıymetli bir vakfınız var...

Ama o vakıf da iktidarın politik ablukasında.

Tam donanımlı bir hastanesi var ama içindeki aletlere ve yataklara bakanlık ruhsat vermediği için çoğu kullanılamıyor.

Kadro verilmediği için gerekli sağlık personeli bulundurulamıyor.

İhtiyaç duyulan hayati birimler açılamıyor.

Sağlık Bakanlığı engeli kalktığı anda birçok lösemili çocuğa şifa dağıtacak kocaman bir yatırım, önündeki politik engeller yüzünden eli kolu bağlı izin bekliyor.

***

Bu ahval ve şeriat içinde;

İktidar, Cumhurbaşkanınızın bir gün kendi makam aracında giderken yandaki araçta bir sürücünün içeride çocuklar olduğu halde sigara içtiğini görmesini ve bunun üzerine özel araçlarda da sigara içme yasağı getirmesini topluma kıymetli bir hassasiyet olarak pazarlarken...

Aynı iktidar, aynı Cumhurbaşkanı’nın Dilovası’nda yaşayan bebeklerin dışkılarında, hatta annelerin sütlerinde ağır metaller bulunduğunda dünyayı ayağa kaldırmamasını...

Bölgedeki fabrikalara sıkı denetim ve kurallara uymayanlara ağır yaptırım getirmemesini...

Bu bilgileri ifşa eden akademisyeni tebrik etmemesini...

Bir başka akademisyen yiyeceklerinizdeki kanserojen maddeleri ortaya çıkaran araştırmanın sonuçlarını açıkladığında galeyana gelmemesini...

Aksine bu akademisyenlerin “Halkı galeyana getirmeye çalışmakla” suçlanıp yargılamasını muhtemelen ellerini ovuşturarak seyretmesini kime ne olarak pazarladı dersiniz?

Hadi gelin, şimdi saf saf en baştan tartışalım.

Özel araç içi kamusal alan mıdır, özel alan mıdır?

Sigara mı yoksa iktidarlar mı sağlığa daha zararlıdır?