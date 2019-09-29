Kamusal üç hayat

Bireysel anılar daha çok edebiyattan sayılıyor.

Bizde kamusal hayat yaşayanlar ise nedense yazmıyorlar.

Çekiniyorlar ya da üşeniyorlar. Büyük vebal altına giriyorlar.

Yazmak topluma karşı bir borç.

Çünkü ölen bir insanla, koskoca bir kütüphane de yok olup gidiyor.

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90 küsur yıllık Cumhuriyetin, 80 küsur yılında bin türlü hadiseyebadireye taraf olmuş, tanık olmuş aynı kuşağın üç kamusal insanı yaşamlarını kitaplaştırdılar.

Mülkiye hocası Ruşen Keleş, hayatını “Başka Bir Aşk İstemez” diye özetlemiş.

“Eski Türkiye”nin yüksek bürokratı, diplomatı, milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu yaşadıklarını “Müsteşar” diye kitaplaştırmış.

“58.5 yıllık” gazeteci Oktay Ekşi ise tarihe tanıklık diye özetlenen mesleğini “O yıllar-2” diye yazmayı sürdürüyor.

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Kitaplar farklı sosyal ortamlarda kaleme alınmış. Öyle birbirleriyle bir hukukları yok.

Ortak özellikleri meslek yaşamlarını hep Cumhuriyet ilkeleri çizgisinde sürdürmüş olmaları. “Köy okullarını kapatıp öğretmenleri köylerden çektiler. Köylüyü imamlarla baş başa bıraktılar. Oysa Cumhuriyetin aydınlanma projesi her türlü masrafı göğüsleyip her köye öğretmen göndermek, köy çocuklarını eğitmek, aydınlatmaktı. Cumhuriyetin, aklın, bilimin ışığını köylere yaymaktı. (AKP 17 bin köy okulunu kapattı. 12.05.2017 Yeni Şafak) Artık o köylerde milli bayramlar kutlanmıyor. Bayrağımız dalgalanmıyor. İstiklal Marşımız söylenmiyor .‘Andımız’ zaten okunmuyor. Oysa 650 bin atanamayan öğretmen var. Peki, siz hiç ‘atanamayan imam’ duydunuz mu?”

Bu satırlar anonim. Ama üçü de bu sözleri kitaplarına önsöz yapmaya hazır üç kalem.

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Prof. Ruşen Keleş’in Mülkiye Marşı’nın ilk cümlesiyle yaşamını özetlemesi boşuna değildir. Hocanın hayatı biraz da Mülkiyelilik aşkının tarihidir.

Bu türden “aşk” belki de bugünkü Mülkiye husumetinin nedenidir.

102 yaşındaki Maliyeci, 1938 mezunu Cahit Kayra bile, bu yılın mezunlarıyla birlikte hâlâ coşkuyla “Başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpar kalbimiz, Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik artık biz!” diye haykırma heyecanı içinde.

Arsa-parsa aşkı peşindeki iktidar, Hariciye, Dahiliye ve Maliye’deki Mülkiye köklerini kurutmasının nedeni de budur.

Yoksa makaracı bir sefilin ne sefir olması mümkündü, ne Soylu Süleyman Bey’in valilere hükmetmesi ve ne de The Damat’ın Maliye’de tutunması..

Ruşen Hoca, ömrünü “kent bilim”e adamış bir insan. Kentleşme ve çevre konusunda doksana dayanan yaşına aldırmadan yazıyor, konuşuyor, dersler vermeyi sürdürüyor.

Gücünü de “Mülkiye Ruhu” diye inceden dudak bükülen toplumsal sorumluluk ve görev bilincinden alıyor. Çünkü bu “ruh” bugün yok edilmeye çalışılan “devlete sahip çıkma bilinci”nin ta kendisidir.

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“MÜSTEŞAR”, pejmürde edilmek, istenen Türkiye’nin bürokrasideki en saygın kamusal payesi idi.

Ertuğrul Kumcuoğlu, ileriki yaşamında daha da “prestijli” sayılan büyükelçilik ve milletvekilliği de yaptı.

Ama yaşamöyküsünü haklı olarak “Müsteşar” diye özetliyor.

12 Eylül darbesinin yaşandığı 1980’lerde tam altı yıl Maliye teknesinin kaptan köşkünde görev yapması, Demirel’e, Evren’e ve Özal’a yakın çalıştığı dönemin ilginç olaylarını okur ile paylaşıyor.

Merhum Nevzat Yalçıntaş’ın önerisi ile “genç iktisat asistanı” Abdullah Gül’ün 1983 yılında İslam Kalkınma Bankası’nda Türkiye’ye tahsisli bir kadroya atanması gibi “tarihe ışık tutan” olayları anlatıyor.

Müsteşar’ın akıcı ve renkli bir anlatımı, üslubu var.

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Meslek yaşamında çok uzun dönem “başyazar” sıfatıyla gazetecilik yapan Oktay Ekşi, Tayyip Bey’in siyasi sillesine maruz kalan ne ilk ne de son gazeteci.

Sağlık dilediğimiz 86 yıllık, ömrünü yarım asrı aşan mesleğini tek kitaba sığdırmanın okura haksızlık olacağı düşüncesiyle “O Yıllar”ın 2. cildini çıkardı.

Günlük gazete dili ile gördüklerini, yaşadıklarını ve daha önemlisi duygularını paylaşıyor.

En güncel ve en yerinde saptamalarından biri de şu:

“Bizde ‘adalet’ ve ‘hukuk’ çoğu kez, adalet bakanı sıfatı taşıyan politikacılara katlettirilir.”

İçişleri bakanı sıfatı taşıyanlarla hissiyatını belli ki sonraki ciltlere saklamış.

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90 küsur yıllık Cumhuriyetin, 80 küsurluk üç delikanlısı, ayrı ayrı zevkli ve renkli bir kişisel Cumhuriyet tarihi okuması sunuyor.