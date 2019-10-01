5 bin kişiyi parka sığdırma cambazlığı.. Muhalefet iktidarda olsa?

İstanbul’un geniş alanlarının 17 yıl içinde yok edildiği, AVM türü yüksek binalar ve mesela Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadı’nın olduğu yerin gökdelen ormanına dönüştürüldüğü için iktidara eleştiri yağmuru var.

Biri çıksa da kentin merkezlerinde inşaatlara peşkeş çekilen bu alanların büyüklüğünü hesap etse..

Depremde toplanma yerleri mavrasında herkes farklı şeyler söylüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklıyor: İstanbul’da 10 bin toplanma alanı var!

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu aynı gün: 2 bin 864 alan var.

Bu toplanma alanları park ve bahçelerden oluşuyor. Bunları da, burada yapılacak inşaatları da belediyeler belirliyormuş, AFAD da kendi sitesinde semt semt haritalarda bunları ilan ediyor.

Ancak dedikodu, sohbet alanları

Mahalle ve sokağımın adını verdim, yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor mahallede.

Bahariye’de, adı hâlâ havuz diye geçen küçük park ve daha aşağıda bir okulun bahçesi deprem toplanma alanı. Düşündüm, birkaç bin kişi buraya nasıl sığar.. Ayrıca orada toplanıp ne yapacaklar?

Yani bence uyduruk ve fuzuli ve göz boyamaca bir iş.. İnsanların zaten bildikleri boşluklar!

Bunları da bakanlar, 10 bin deprem toplanma alanımız var diye açıklama yapıyorlar!

Tası tarağı toplayıp millet bahçelerine doğru yola mı çıkacaksınız veya Belgrat Ormanları’na, Karadeniz sahillerine.. Ayrı bir macera!

Alanlar neye yarar?

Deprem toplanma alanları neye yarar? Niçin insanlar orada toplanacaklar?

a) Evi yıkılmıştır, diyelim ki Kızılay, AFAD, her neyse gelecek çadır verecek, orada yaşayacaklar. Veya depremin artçı şoklarından korunmak için insanlar yine çadırlarında yatacaklar.

AFAD’ın gösterdiği yerler, insanların ancak dedikodu, ayakta sohbet, dert yanmak, ağlamak, üzülmek, kaybettiklerini aramak için var.

Orada ne çadır kurulabilir (ancak 5- 10 aileye), ne de insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilir. Tuvalet, su vb.. yemek dağıtmak..

‘Şaka gibi’

Tuzla’dan bir dostum aradı ve bakın neler yazıyor, harita da gönderdi:

“AFAD’ın toplanma yeri hizmetine girdim. Benim eve en yakın toplanma yerleri şunlar: Sol üstteki kocaman olan Beyaz Evler Sitesi’nin otoparkı olarak kullanılıyor. Yer çakıl. Tepesi açık.. Postane yazısının (mahallenin adı) yanındaki küçük yer 3 çadır alır. Sağdaki yer çocuk parkı. Dördüncü çadırı kurmak için kaydırakları sökmek gerek.

Halbuki, benim mavi ile işaretlediğim yerde 6-7 metrelik ağaçlar ile üstü kapalı bir park var, üstelik burada hemen solundaki Belediye Halı Sahası’nın jenetarörü de kurulu. Dahası su tesisatı da var. Hatta bir de su kuyusu var, içinde suyu da var. Yaklaşık 50 çadırı, hiçbir işlem yapmadan ağaçlar altına kurabilirsiniz. Kaldı ki, halı saha zaten üstü branda ile kapalı, 200 kişiyi barındıracak kocaman bir çadır. Yanındaki tek katlı (yıkılması çok düşük olasılık olan) hizmet binasında, duşu, tuvaleti ve bir atıştırmalık büfesi -mutfağı- olan bir yer var. Burayı acaba neden görmediler?

Ayrıca büyük kırmızı alandan sağa doğru ilerlediğinizde Rauf Orbay Caddesi köşesinde gene üstü branda kapalı, 200 kişi barındıracak, gene mutfağı, duşu- tuvaleti olan ikinci bir (özel) halı saha var... Kılavuzu AFAD olanın… diyeceğim ama dilim varmıyor... Bir depremde gene biz komşular bir diğerimize destek olacağız herhalde. Deprem öncesi hazırlığı böyle olan AFAD’ın, depremden sonra kurtarılacakları arayacağı yer acaba neresi olur? Şaka gibi.”

Muhalefet: Ben iktidarda olsam..

Yok deprem alanlarıymış.. Boş laflar.. Diğer önlemler de boş laflar.

Tek kurtarıcı var: Sağlam binalar...

Yassı kadayıf olacak 5 bin binayı hemen 1 yıl içinde yıkmak...

Yıkılması mukadder 150 bin binaya acilen müdahale..

Güçlendirilmesi zorunlu olanları gündeme almak.

AKP iktidarı, 17 yılı boşa harcadı. İnsanların hayatlarını hiçe saydı. İstanbul’un yıkılmasıyla ülkenin diplere yuvarlanma olasılığına göz yumdu.

36 milyar dolar deprem vergisini ise har vurup harman savurdu.

Bu duruma yasal olarak nasıl müdahale edilebilir, ey muhalefetim!

Bir seçenek sunsan, “ben iktidarda olsam..” diye..

Millet seni neden iktidar yapması gerektiğini anlasa!