Muzır kanunlar ve tehlikedeki çocuklar

Çocukları gerçekten seviyorsanız, onların hiçbir şekilde zarar görmesini istemiyorsanız, onları “muzır” şeylerden gerçekten korumaksa niyetiniz...

Önce devlet adamlarının yalan dolu demeçlerini ve tüm art niyetlerini yasaklayın.

İktidarların savaş heveslerini yasaklayın.

Ülkelerin silahlanmasını yasaklayın.

Medyanın asılsız ve güdümlü haberlerini yasaklayın.

Eğitimcilerin bilimsel olmayan, dogmatik inançlara dayalı dillerini yasaklayın.

Irksal ve dinsel ve cinsel farklılıkları düşmanlık malzemesi yapan ideolojileri yasaklayın.

İktidarlarla işbirliği yaparak mesleklerinden gelen güç ve yetkilerini kötüye kullanan doktorların, hukukçuların, gazetecilerin, politikacıların ağızlarını açmalarını yasaklayın.

Eğitimi ve sağlığı kalite kalite ayıran ve en kötüsünün bedava, en iyisinin de ateş pahası olmasını topluma doğal kabul ettiren kanaat liderlerinin nefes almasını yasaklayın.

Gücünü, kurdukları korku imparatorluğundan alan iktidarları yasaklayın.

Örümcek kafalı yetişkinlerin sansürü bir silah gibi kullanmasını yasaklayın.

Kitapları da rahat bırakın.

Hele hele çocuklara cesaret aşılayanları...

Hele hele onlara faklı olmaktan utanmamak gerektiğini anlatanları...

Hele hele onlara özgürlük bilinci verenleri...

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“Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu”nun hakkında “muzır” kararı verdiği son dört kitaptan ikisi Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Elisabeth Brami’nin “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve yine aynı yazarın “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”.

Bir diğeri Hep Kitap’ın bastığı Francesca Cavallo ile Elena Favilli’nin “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler Olağanüstü 100 Hikâye”.

Ve sonuncusu da Cinius Yayınları tarafından basılan “Sünnetçi Kız”.

18 yaşından küçükler için zararlı bulunan bu dört kitabın ilk üç tanesi çeviri çocuk kitabı.

Dördüncüsü de daha önce Wattpad isimli kitap okuma ve paylaşma platformunda yayımlanan ve sonra yazarı “anonim” yani belirsiz olarak belirtilerek basılan bir roman.

İlk iki kitap çocuklara özgür ve kişilikli bireyler olma haklarını hatırlatan birer manifesto.

Üçüncüsü, tarihte başarılara imza atmış örnek kadın karakterlerin kız çocuklarına ilham ve cesaret verebilecek gerçek hayat hikâyeleri.

Ve dördüncüsü de tecavüze uğramış bir kız çocuğu karakterinin erkeklerden intikam almak için bir oğlan çocuğuna cinsel şiddet uygulayışının anlatıldığı kurgu bir hikâye.

Ve bu dört kitap bundan sonra çocuklar okumasın diye ortak bir kararla poşette.

***

Kimi kimden ve neyi neden nasıl koruyacağını hiç bilemeyen bu ülkede;

Çocuklarınız iktidarların niyetleri ve eylemleri nedeniyle hep ama hep tehlikede.

Hiç durmadan sorun... hem kendinize hem de sisteme:

Bir çocuk için en zararlı şey nedir bu evrende?

Özgürlüklere savaş açmış, hakları ihlalde gözü kararmış devlet politikaları mı?

Doğar doğmaz insanı bir tüketici olarak kodlayan ekonomik sistemler mi?

Kimsenin artık umursamadığı fırsat eşitsizliği mi?

Pazarlanan silahlanma özgürlüğü? Devletlerin dehşet verici savaş ve mülteci politikaları mı?

Onca yasaya, sözde önleme karşı yeraltıyla yerüstü arasında rahat rahat mekik dokuyan uyuşturucu ve fuhuş pazarı mı?

İktidarların hassasiyetlerine ve niyetlerine göre hedef belirleyen bukalemun bir hukuk sistemi mi?

Hangisi ama hangisi bir çocuk için daha zararlıdır?

Tehlikelidir?

Muzırdır?

Hangisi bir çocuğun gelişimini daha olumsuz etkiler?

Hangisi onun ahlakını daha çok zedeler?

Hangisi onu yoldan çıkmaya daha çok teşvik eder?

Bir ülke neden çocukları özgür ve cesur değil de illa dindar ve kindar olsun ister?