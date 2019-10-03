YEP, DPT, TCCSBB, AR ve HA

YEP, bu iktidarın icat ettiği bir kavram: “Yeni Ekono­mik Program” demek.

DPT, “Devlet Planlama Teşkilatı”nın kısaltılmışı:

1960’ta kuruldu. 2011’de bu iktidar tarafından kaldırıldı, ye­rine sözde “Kalkınma Bakanlı­ğı” geldi. 2018’de bu bakanlık da Maliye ve Hazine Bakanlığı ile birleştirildi ve devreye “Türki­ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan­lığı Strateji ve Bütçe Başkanlı­ğı” girdi.

TCCSBB, bu başkanlığın kı­saltılmış adı.

AR, “Adalet Reformu” demek; yani olmayan bir adalet rejimini varmış ve olacakmış gibi sunan program.

HA, “Hayal Âlemi”nin kısaltılmışı.

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DPT’nin işlevlerini yüklendi­ği anlaşılan TCCSBB’nin gö­rev ve yetkileri şöyle:

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı prog­ramı, orta vadeli program, or­ta vadeli mali plan, Cumhurbaş­kanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili ka­mu idareleri ile Cumhurbaşkan­lığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.

b) Cumhurbaşkanı tarafın­dan belirlenen temel hedef, il­ke ve amaçlar çerçevesinde kal­kınma planı, orta vadeli prog­ram, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı programı, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değer­lendirmek, gerektiğinde (a) ben­dinde belirtilen usule uygun ola­rak değişiklik yapmak veya tek­lif etmek.

c) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulan­ması ve izlenmesine ilişkin ge­nel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stra­tejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından be­lirlenen politikalar ve orta vade­li programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlan­masını sağlamak, uygulaması­nı izlemek ve sonuçlarını değer­lendirmek.

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Görüldüğü gibi Türkiye’nin ekonomik kade­ri “Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde” sap­tanıyor:

Yani, ucube bir anayasanın kurduğu “Cumhurbaşkanlığı Hü­kümet Sistemi” denilen garip re­jim, ülkenin ekonomik kaderini tek bir kişinin iki dudağının ara­sına bağlıyor.

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Bu iktidar tarafından kaldırıl­mış olan Devlet Planlama Teşki­latı, DPT, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandır­mak için Tinbergen gibi değerli ekonomistlere danışılarak kurul­muş, yıllarca uluslararası değer­deki uzmanlar, akademisyenler tarafından yönetilmişti.

DPT’nin öyküsünü mutlaka öğrenin. Bilgi Üniversitesi tara­fından yayımlanan, değerli araş­tırmacı Prof. Ergun Türkcan’ın hazırladığı “ATİLLA Sönmez’e Armağan: Türkiye’de Plan­lamanın Yükselişi ve Çökü­şü 1960-1980” adlı kitap çok iyidir.

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2020’den itibaren üçyıllık dönemi kapsayan ve uzman­ların “Hayal Ekonomisi” de­dikleri “YEP”, “Adalet Refor­mu, AR” adı altında sunulan “Hayal Yargısı” ile aynı nite­likte.

İktidar giderayak, ken­di “Hayal Âlemi, HA’yı” sanki gerçekmiş veya gerçekleştire­bilecekmiş gibi sunuyor...

Ve Türkiye’de, ABD’den bile daha özgür olan medya, aynı başlıkları kullanarak büyük bir tantanayla, bu “Hayal Âlemi, HA’yı” sanki hakikatmiş gibi topluma yutturmaya çalışıyor.

Özetle YEP de, AR de, aslın­da bir HA!