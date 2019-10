Zefirion… Halikarnassos… Petrium… Bodrum… (Bedroom!) (16)

“Bodrum madalyonunun öteki yüzüne” göz atmayı sürdürelim…

***

Türkiye’nin genelinde köylerden, kasabalardan kentlere göç edenler “gecekondu” olayını yaratmışlardı. Günümüzde, “göç” yön değiştirdi. Büyük kentlerden Bodrum’a yönelenler, “villakondu!” ya da “otelkondu!” gibi oluşumları yarattılar!

***

Hangi iktidar, Bodrum’da “villakondu” ya da “otelkondu” gibi yapılara “İmar Barışı”nı ya da halkın deyişiyle “imar affını” ne zaman getirdi?

24 Haziran 2018’de “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri” yapıldı. Bu seçimlerden önce, 8 Haziran’da AKP hükümeti adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “İmar Barışı” denilen “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğini” yürürlüğe koydu.

Türkiye genelinde, kurallara uygun olmadan yapılan 13 milyon konut ve işyerinin imar ve iskân sorunlarının çözülmesi hedeflenmişti!

“İmar affı” kapsamında, Emlak Vergisi Kanunu’na göre “Yapı Kayıt Belgesi” bedelleri de belirlenmişti:

Tarımsal binalarda m2’ye 200, 2 katlı binalar ile basit sanayi yapılarda m2’ye 600, 3-7 katlılar ile sanayi yapılarında m2’ye bin, 8’den yüksek binalarda m2’ye 1600, lüks bina, villa, AVM, hastane gibi yapılarda ise m2’ye 2 bin, güneş enerjisi santrallarından ise megavat başına 100 bin lira…

Böylece, açık veren “Cak Cukçu Damat Paşa’nın” devlet bütçesine de ek gelir düşünülmüş olmalıydı!

***

13 Ağustos 2019 Sabah: “Bayram tatili için Marmaris’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havadan Bodrum’u denetledi.

Yarımadanın “belediye eliyle nasıl katledildiğini (!)” hava fotoğrafları ortaya çıkardı. Bölgeyi beton yığınına çeviren yapılara karşı harekete geçti. Tartışmalara neden olan kaçak otel projesini de havadan inceledi... Yemyeşil olan koy adeta beton yığını haline dönmüştü!”

Erdoğan’ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’a gitti. “Sahil Güvenlik Komutanlığı’na” ait tekneyle, kıyılar ile koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimi gerçekleştirdi.

Ardından yıkımlar başladı… Bakan, 1611 konut, 4 otel inşaatı durdurulduğunu söyledi… Sorumlu olarak eski Bodrum belediyelerini gösterdi! Seçim öncesinde acaba, kaç AKP’li bu “aftan!” yararlanmıştı? Demek ki sorumlular, onlar değil, eski “Bodrum belediyeleri” imiş!

Oysa:

21 Nisan 2006 Milliyet: “Bodrum’da yarın mavi eylem var! Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bodrum ve Ege kıyılarındaki bakir bölgeleri imara açma kararına karşı çıkan çevre gönüllüleri, çok sayıda tekneyle bu koylara gidip protesto gösterisi yapacak…”

30 Mayıs 2009 Milliyet: “Hükümet (AKP), Bodrum’un kuzeyini ‘turizm merkezi’ ilan etti. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bodrum’daki 10 belediye başkanıyla gittiğimiz bakanlıkta, sivil toplum örgütleri ve üniversitelere hazırlattığımız imar planlarını gösteren haritalar ile yeni planlarının Bodrum insanı ve geleceğine yönelik sakıncalarını anlatan bilimsel raporları sunmamıza rağmen ciddiye almadılar!”

***

Bodrum’un “deprem sorununa” da göz atalım…

27 Ağustos 2008: Ortakent-Yahşi beldesindeki Jeoloji Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği’ndeki toplantıda, ilçedeki deprem tehlikesine dikkat çekildi. Oda Başkan Yardımcısı Funda Kara, tarihte Bodrum’da 7’nin üzerinde en az 9 kez deprem yaşandığını anımsatarak şunları söyledi:

“İlçe ve belde belediyelerinde yeni yerleşime açılan alanlar hariç, imar planına esas jeolojik-jeoteknik araştırmalar düzenlenmedi. Mevcut araştırmaların da ilgili genelge hükümlerine uymaması nedeniyle her an bir felaketle karşı karşıya kalınabilir. Milyonluk birçok villanın zemin araştırması yok.”

20 Ağustos 2014: “Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)” Müdürü Dr. Doğan Kalafat, “Bodrum’da yaşayan bütün toplumun, her an deprem olacakmış gibi, hazırlıklı olması ve depreme dayanıklı binalarda oturmasını öneriyoruz” dedi…

***

21 Temmuz 2017: Bodrum’da, 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı! “GPS Global Positioning System; (Küresel Konumlama Sistemi) gereçleri”, denizaltındaki “yırtılma miktarını” belirledi. 11 bilim insanın incelemeleri ile Bodrum yöresinin 26 cm. kaydığı saptandı!

Depremden sonra, ilk bir hafta içerisinde, büyüklükleri 1.1 ile 5.0 arasında değişen 1506 artçı deprem kaydedildi, 14 tanesinin büyüklüğü ise 4.0 idi…

7 Aralık 2017: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, Bodrum’da “Bodrum- İstanköy Deprem ve Tsunami Çalıştayı” düzenledi. Çok sayıda yabancı akademisyenin katıldığı çalıştayda, 21 Temmuz’da Ege Denizi’nde yaşanan deprem ve etkileri konuşuldu.

Toplantıdan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 21 Temmuz’daki depremin önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu, depremin artçı şoklarının devam ettiğini söyledi.

***

Muğla Valisi Özer Türk, 1974’te ODTÜ jeoloji profesörlerine, yerleşkedeki deprem durumunu araştırttıktan sonra AK-TUR’da inşaata başlatmıştı. Kayalar üzerine yapılan her konutun temel masrafı, tüm binanın maliyetinin dörtte birini geçiyordu!