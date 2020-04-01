AKP'li eski vekilin vali olan eşi yurttaşı azarladı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:17

AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yurttaşları azarladığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs yasaklarını teftiş etmek için kent merkezine teftişe çıktı. Ancak Kocabıyık'ın teftiş sırasında yurttaşları azarlaması sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerde Kocabıyık'ın, vatandaşlara "Sosyal mesafeyi ayarlayın! Düzelt! Herkes, hadi!" şeklinde bağırdığı görüldü.

EŞİ FETÖ İÇİN "SON 1000 YILIN EN BÜYÜK TÜRK BÜYÜKLERİNDEN" DEMİŞTİ

Funda Kocabıyık'ın eşi AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için "Fethullah Gülen hocaefendi belki de son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerindendir" ifadelerini kullanmıştı.







