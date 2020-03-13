Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
Manisa'da Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı'nın farklı makamda okunması tepkilere neden oldu. Amatör kamereda çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
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