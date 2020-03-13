Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu

Manisa'da Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı'nın farklı makamda okunması tepkilere neden oldu. Amatör kamereda çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 12:20


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