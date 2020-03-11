CNN Türk spikeri: Koronalı yurttaş İstanbul'da

11 Mart 2020 Çarşamba, 01:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'de koronavirüslü bir yurttaşımızın olduğunu açıklamıştı. Ancak koronavirüsü tespit edilen yurttaşımızın nerede olduğunu açıklamamıştı.

CNN Türk spikeri, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını verirken koronavirüsü tespit edilen yurttaşımızın İstanbul'da olduğunu söyledi.



