CNN Türk spikeri: Koronalı yurttaş İstanbul'da
CNN Türk spikeri, Bakan Koca'nın açıklamalarını verirken koronavirüs tespit edilen yurttaşın İstanbul'da olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'de koronavirüslü bir yurttaşımızın olduğunu açıklamıştı. Ancak koronavirüsü tespit edilen yurttaşımızın nerede olduğunu açıklamamıştı.
CNN Türk spikeri, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını verirken koronavirüsü tespit edilen yurttaşımızın İstanbul'da olduğunu söyledi.
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