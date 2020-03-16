İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Koronavirüsün nedenini evlilik dışı ilişki ve eşcinselliğe bağladı

16 Mart 2020 Pazartesi, 22:54

Habertürk TV'de koronavirüsün ve salgın hastalıklarının tartışıldığı bir programa katılan Ali Rıza Demircan'dan canlı yayında gerici sözler. Koronavirüsün gibi diğer salgın hastalıkların nedenini evlilik dışı ilişkiye ve eşcinselliğe bağlayan Demircan, "Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” ifadelerini kullandı. Programı izleyen birçok yurttaş Demircan'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ali Rıza Demircan’ın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da babası olduğu biliniyor.





ATEŞ, ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Veyis Ateş, programda sarf edilen sözler üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı ve özür diledi.

Veyis Ateş hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Habertürk TV Ana Haber’de ağırladığım A.R.Demircan’ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen onuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.