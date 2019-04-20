Erdoğan, Yıldırım, Özhaseki ve Soylu buluştu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan’ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı. Erdoğan’ın bugünkü programında İl Başkanlığı ziyareti bulunmuyordu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan’ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı. Erdoğan’ın bugünkü programında İl Başkanlığı ziyareti bulunmuyordu.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak, Beyoğlu Sütlüce’deki AKP İl Başkanlığına geçti.

Erdoğan’ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.